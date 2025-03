Palmeiras fecha janela com Evangelista e gasto recorde de quase meio bilhão

A apresentação de Lucas Evangelista na última sexta-feira (21) marcou o fim das movimentações do Palmeiras para a temporada 2025. No total, o clube contratou sete reforços e investiu pouco menos de meio bilhão de reais — maior gasto da história alviverde.

A principal e mais cara contratação, por sua vez, foi a chegada de Vitor Roque, ex-atacante do Barcelona, à Academia de Futebol. Ao todo, excluindo metas esportivas, o jogador custou 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões) em uma negociação complexa, que exigiu um intenso trabalho da equipe jurídica nos bastidores e contou com o aval da FIFA nos últimos dias da janela.

Já os atacantes Paulinho e Facundo Torres, que chegaram para suprir as saídas de Dudu e Lázaro, somam cerca de R$ 180 milhões em investimentos, evidenciando a mudança de postura da equipe no mercado, liderada pela presidente Leila Pereira.

Dos sete nomes, apenas Bruno Fuchs não teve taxa de aquisição. Jogador do Atlético-MG, o zagueiro chegou por empréstimo, válido até dezembro de 2025, em operação que envolveu a ida do lateral-esquerdo Caio Paulista, nos mesmos moldes, ao Galo.

A postura agressiva do Palmeiras no mercado de reforços foi motivada pelo desempenho esportivo aquém do planejado no último ano. Após conquistar o Campeonato Paulista pela terceira vez consecutiva, a equipe comandada por Abel Ferreira foi eliminada nas oitavas de final da Libertadores, para o Botafogo, e da Copa do Brasil, para o Flamengo.

No Brasileirão, o Verdão brigou pelo título até a última rodada, mas terminou na vice-liderança, seis pontos atrás do campeão Botafogo.

– É um Palmeiras mais agressivo. Sou sempre muito sincera, às vezes o sucesso te deixa sem enxergar, porque o sucesso esconde algumas providências que deveriam ter sido tomadas anteriormente – afirmou Leila Pereira.

Palmeiras investiu pouco menos de meio bilhão em contratações na última janela de transferências (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Contratações do Palmeiras em valores