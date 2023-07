O Palmeiras volta a treinar nesta quinta (20), às 10h. O Verdão é o atual sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, além de ser um dos times que menos perderam (duas derrotas, ao lado do líder Botafogo), ter o segundo melhor saldo de gols (12, atrás só do Botafogo, com 19) e o terceiro melhor ataque (25 gols, atrás do Flamengo, com 27, e do Botafogo, com 26). Nos últimos 38 jogos pelo principal torneio do país, foram apenas três derrotas, somando 21 vitórias e 14 empates.