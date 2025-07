Fala de Abel Ferreira para Wilton Pereira Sampaio arranca risada de Luis Roberto

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), na Neo Química Arena, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Durante a partida, o treinador Abel Ferreira foi flagrado pelas câmeras da transmissão, da Globo, irritado com a arbitragem. O fato entreteu o narrador Luis Roberto.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O locutor narrava a partida quando o técnico português foi flagrado mandando uma mensagem para o árbitro Wilton Pereira Sampaio. Pela imagem, dá para entender que técnico do Palmeiras disse "está borrado" para a autoridade da partida.

O fato aconteceu aos 40 minutos do primeiro tempo, e ao ver o cenário, Luis Roberto não se conteve e deu uma risada com a cena. A situação viralizou de maneira rápida nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Corinthians x Palmeiras

Em campo, a equipe de Dorival Júnior conquistou uma boa vantagem para a partida de volta do confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Memphis Depay foi decisivo ao marcar o único gol do primeiro derby paulista da fase eliminatória.

O gol do holandês aconteceu aos 33 minutos do segundo tempo. Três minutos depois, o Palmeiras flertou com o empate, quando Maurício balançou as redes da Neo Química Arena. Contudo, a arbitragem flagrou um impedimento no início da jogada.

continua após a publicidade

Com o resultado na Neo Química Arena, o Corinthians joga pelo empate no segundo confronto do clássico paulista. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A equipe de Abel Ferreira precisa de uma vitória para ter chances de classificação.