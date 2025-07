Ex-goleiro faz desabafo durante Corinthians x Palmeiras: ‘Sistema é falho’

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), na Neo Química Arena, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Durante o confronto, o ex-goleiro Fernando Prass desabafou sobre a postura dos jogadores do futebol brasileiro.

Durante a transmissão do clássico paulista, pelos canais Sportv, o atual comentarista comentou sobre a falta de domínio da arbitragem referente aos atletas em campo. A observação de Fernando Prass aconteceu durante a revisão do VAR, que gerou a marcação de pênalti do Corinthians, durante a primeira etapa.

- Essa semana teve uma grande polêmica que foi a expulsão do Léo Jardim. E aí se discute muito a conduta do jogador brasileiro e da arbitragem. Isso é um comportamento permissivo da arbitragem, só acontece porque a arbitragem deixa, o jogador testa. Eu fui jogador por 25 anos, a gente testa, a gente sabe o limite de cada árbitro. Cabe aos árbitros serem meio pais, educarem os jogadores. O jogadores tem grande parcela de culpa, mas o jogador se aproveita do sistema, o sistema hoje é falho. Tem que ter uma mudança, principalmente na arbitragem - disse o ex-jogador.

Corinthians x Palmeiras

Em campo, a equipe de Dorival Júnior conquistou uma boa vantagem para a partida de volta do confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Memphis Depay foi decisivo ao marcar o único gol do primeiro derby paulista da fase eliminatória.

O gol do holandês aconteceu aos 33 minutos do segundo tempo. Três minutos depois, o Palmeiras flertou com o empate, quando Maurício balançou as redes da Neo Química Arena. Contudo, a arbitragem flagrou um impedimento no início da jogada.

Com o resultado na Neo Química Arena, o Corinthians joga pelo empate no segundo confronto do clássico paulista. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.