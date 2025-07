Abel explica movimentos do Palmeiras no mercado e abandona entrevista

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, voltou a comentar sobre possíveis movimentações na janela de transferências. Para o treinador, a missão inicial é encontrar soluções internas com as opções disponíveis, apesar da diretoria manter o monitoramento do mercado em busca de reforços, principalmente um substituto para Richard Ríos, vendido ao Benfica.

Até o momento, o clube trouxe apenas Ramón Sosa na atual janela, apesar de encaminhar a contratação do lateral Khellven. Desiludido com as decisões da arbitragem, o treinador se mostrou "triste com o que viu" na Neo Química Arena.

- Como te disse, vamos arranjar soluções dentro, se vierem jogadores bem, se não vierem como sempre fizemos, arranjamos soluções como ainda foi hoje, o problema é que os nossos adversários não estão dentro do Palmeiras e como te disse, hoje estou desiludido com aquilo que vi, estou triste - disse o profissional.

Na sequência, Abel Ferreira respondeu brevemente às perguntas da imprensa e, após comentar sobre a busca por reforços no mercado, deixou a sala de coletiva.

A decisão da vaga será na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Após a derrota por 1 a 0 no estádio rival, a equipe comandada por Abel Ferreira precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final.

Abel Ferreira durante entrevista coletiva após derrota do Palmeiras para o Corinthians (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Outras resposta de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Chances do Palmeiras

- O zagueiro deles tirou na linha, o arremate do Roque dentro da área e um cruzamento que o zagueiro quase faz o gol contra no primeiro tempo. Entramos no jogo, tentamos meter o ritmo contra uma boa equipe, muito dinâmica, estas equipes contra nós sabemos o nível de atenção e agressividade.

Decisões da arbitragem

- Raniele colecionou faltas atrás de faltas, mas pronto, o árbitro permite. São muitas e muitas vezes não é pela gravidade, é a quantidade, e o árbitro permite.

Ritmo do Palmeiras

- O mesmo VAR marcou o pênalti, invalidou o gol, toda gente olha para as linhas, mas olhei para o momento que o frame para, a bola está no ar. É muito mal assistir a isto na televisão. Muito mal. O adversário faz a primeira finalização em uma desatenção nossa aos 33 minutos, tentamos meter o nosso ritmo, mas hoje não conseguimos ganhar.