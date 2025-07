Pela segunda vez na temporada, o Palmeiras terá que reverter um placar adverso no jogo de volta para superar o Corinthians em uma eliminatória. Porém, ao contrário da decisão do Campeonato Paulista, desta vez o clube contará com o apoio do Allianz Parque na busca por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Abel questiona arbitragem após derrota do Palmeiras para o Corinthians: 'Decidido por dois lances'

Após fase negativa em casa antes da viagem aos Estados Unidos, o Palmeiras acumulou três partidas sem perder ao retornar ao Brasil, com as duas últimas concluídas com triunfo. Ambos os desfechos, com vantagem mínima, encaminhariam a decisão da vaga para os pênaltis, situação encarada de forma positiva, apesar do recente retrospecto desfavorável, especialmente após a defesa de Weverton na cobrança de Yuri Alberto ainda no primeiro tempo.

A apatia demonstrada por Abel Ferreira e seu elenco após a derrota como visitante, no entanto, levanta dúvidas sobre a capacidade de reação de uma equipe que, nas últimas temporadas, acostumou-se a recorrer à resiliência para superar momentos adversos.

- Vamos arranjar soluções internas. Se vierem jogadores, tudo bem. Se não vierem, como sempre fizemos, vamos encontrar alternativas dentro do elenco - afirmou Abel Ferreira.

O apertado calendário do futebol brasileiro, aliado ao desgaste da disputa do Mundial de Clubes, é o principal desafio na visão do treinador, que voltou a questionar as decisões da arbitragem, ao mesmo tempo em que elogiou a atuação do rival.

Questões externas à parte, o Palmeiras tem a missão de superar a desvantagem no Allianz Parque para não ser eliminado pela segunda vez no ano pelo maior rival. Mesmo otimista quanto à classificação, o elenco sentiu a derrota na Neo Química Arena e viverá horas de "luto", como comentou Lucas Evangelista após a partida.

- Estamos otimistas. Eles também não darão mole, sabemos disso. Agora é descansar, viver o luto e continuar trabalhando. Só assim vamos reverter essa situação - ressaltou Lucas Evangelista.

Weverton comemora pênalti defendido na partida entre Palmeiras e Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

A apatia nos bastidores da Neo Química Arena terá que dar lugar ao poder de reação, com a torcida alviverde como principal aliada. A atuação de Sosa, titular pela primeira vez, é uma das poucas notícias positivas em meio à nova demonstração de falta de efetividade nos clássicos.