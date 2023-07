A investigação da morte de Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras, ganhou novos desdobramentos nesta quarta-feira (19). Isso porque, a Polícia Civil de São Paulo conseguiu identificar o palmeirense responsável por arremessar uma garrafa em direção aos rubro-negros, do outro lado do portão, durante a confusão que resultou no falecimento da jovem de 23 anos.