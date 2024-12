Palmeiras: Estêvão supera Endrick e mantém time na disputa pelo título

Atual bicampeão brasileiro, o Palmeiras chega à última rodada do Campeonato Brasileiro ainda na disputa do título deste ano. Isso acontece porque Estêvão marcou um golaço de falta já no fim do segundo tempo que garantiu a vitória do Verdão sobre o Cruzeiro na última quarta-feira, renovando a esperança da equipe paulista no tricampeonato brasileiro.

O gol contra os mineiros foi o 13º do camisa 41 no torneio, o que o coloca como vice-artilheiro da competição. Assim, o Palmeiras repete o roteiro do ano passado, quando Endrick foi o responsável pela arrancada que levou o Verdão ao bicampeonato.

Mas qual das duas joias palmeirenses contribuiu mais para o time nos respectivos campeonatos?

Análise da reportagem com base em dados da plataforma SofaScore mostram que a dupla teve papel preponderante em ambos os torneios. Só que Estêvão tem sido mais fundamental para o time comandado por Abel Ferreira.

Tanto Estêvão quanto Endrick entraram em campo quase a mesma quantidade de vezes: 31 a 30 para a Endrick. Só que o atual jogador do Palmeiras foi titular em 35 dos 30 jogos, enquanto Endrick só começou a partida em 18 oportunidades na campanha do ano passado.

O time do Palmeiras mostra que hoje depende mais de Estêvão do que de Endrick no título de 2023.

Enquanto Endrick marcou 11 gols em 31 jogos, Estêvão já marcou 13 vezes em 30 partidas na atual edição do torneio.

Estêvão e Endrick comemoram gol pela base do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti)

Estêvão também mostrou-se solidário na atual temporada e já distribuiu nove assistências para seus companheiros. No Brasileiro 2023, Endrick não deu nenhum passe para gol.

Vendido para o Chelsea, da Inglaterra, em uma operação que pode alcançar 61,5 milhões de euros (R$ 391,5 milhões na cotação atual), o camisa 41 do Palmeiras mostra que os ingleses podem ter pagado barato por ele.

Neste Brasileirão, ele realizou 49 passes decisivos, criou 11 grandes chances e tentou 83 finalizações (38 no alvo), contribuindo com um gol a cada 92 minutos. No ano passado, Endrick acertou 16 passes decisivos, criou 4 grandes chances, finalizou 50 vezes (27 no alvo), participando de um gol a cada 144 minutos.

Vice-líder do Brasileiro com 73 pontos, três a menos que o Botafogo, o Palmeiras precisa torcer para que o rival São Paulo derrote o Glorioso fora de casa, além de vencer o Fluminense para ser campeão.

Embora não dependa mais apenas de seus próprios esforços para levantar a taça, o Palmeiras sabe que pode contar com Estêvão para seguir forte na disputa por todos os títulos que o time disputar.