Quem é Facundo Torres? Palmeiras negocia com atacante uruguaio para 2025

O Palmeiras trabalha para fechar com seu primeiro reforço para a temporada 2025: o atacante Facundo Torres, atualmente no Orlando City, dos Estados Unidos, clube que tem contrato até 2026. O uruguaio de 24 anos é o camisa 10 de sua atual equipe e despertou o interesse do clube paulista nas últimas semanas.

Facundo Torres nasceu em Las Piedras, no Uruguai, tem 1,77m, é canhoto, e atua no futebol norte-americano há três anos. O jogador tem as características que Abel Ferreira costuma elogiar, já que pode atuar na ponta direita, na esquerda e, também, como segundo atacante.

Ele foi revelado pelo Penãrol-URU, único clube em que atuou até 2022, quando chegou ao Orlando City, que pagou 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 45 milhões na cotação atual) pela contratação do atleta.

Pelo time norte-americano, o uruguaio marcou 13 gols e deu nove assistências em sua primeira temporada, atuando em 44 partidas. Em 2023, em 39 jogos, foram 14 bolas na rede e quatro assistências e, por fim, em 2024, foram 40 atuações, com 20 gols e seis assistências.

O Verdão tem pressa em buscar peças para montar seu elenco. A presidente do clube, Leila Pereira, afirmou, em entrevista ao Lance!, que serão contratações pontuais, ou seja, devem chegar cerca de três ou quatro jogadores, e o uruguaio pode ser um deles.

Seleção uruguaia

Pelo Uruguai, o jogador disputou o Sul-Americano Sub-17, em 2017, e esteve no grupo que disputou a Copa América, em 2021, e Copa do Mundo, em 2022. Em 2024, participou de três partidas, sendo duas pelas Eliminatórias e um amistoso.

Valores do negócio

A informação do negócio foi publicada inicialmente pelo jornalista americano Tom Bogert e confirmado pelo Lance!. Segundo a imprensa norte-americana, o transação será de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões na cotação atual).