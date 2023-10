Na partida do primeiro turno, no dia 28 de maio, os times empataram em 1 a 1 no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O jogo ficou marcado pela anulação de um gol de bicicleta marcado por Rony que gerou bastante insatisfação por parte dos palmeirenses. No momento, o Palmeiras é o quarto colocado do Brasileirão com 44 pontos, 11 pontos a menos que o líder Botafogo, e não vence na competição há três rodadas.