Weverton é o quarto maior pegador de pênaltis da história do Verdão quando se trata de penalidades defendidas no tempo regulamentar. O goleiro fica ao lado de Sérgio com três defesas e atrás de Jailson, Prass e Marcos. No entanto, em disputas de penais, já ultrapassou o ídolo Marcos, por exemplo. O aproveitamento do arqueiro palestrino fica entre 19% e 20%, contra 18,6% de Marcos.