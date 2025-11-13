Rafael Guanaes, técnico do Mirassol, rasgou elogios a um jogador do Palmeiras em entrevista ao "Charla Podcast". O papo foi para o ar antes do duelo entre os clubes pelo Campeonato Brasileiro. Poucos dias depois, o Leão venceu o time comandado por Abel Ferreira por 2 a 1.

Um dos grandes destaques da edição 2025 é o Mirassol. Em sua primeira participação na história da primeira divisão, o Leão ocupa a quarta colocação e tem tudo para chegar conquistar uma vaga na Libertadores.

Durante uma entrevista ao Charla, o técnico Rafael Guanaes foi desafiado a escolher um jogador que atua no Brasil para levar ao Mirassol. Ele escolheu Arrascaeta, do Flamengo, mas também citou Flaco López, do Palmeiras.

- O 'Arrasca' para mim é um cara fora do comum. Vou falar outro: Flaco López, do Palmeiras. Eu gosto muito. Atacante de todas as fases. O cara é muito bom, mas vou de Arrascaeta, É decisivo, inteligente - comentou Rafael Guanaes sobre os jogadores de Flamengo e Palmeiras.

Flaco López comemora seu gol pelo Palmeiras contra o Al-Ahly no Mundial (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Temporada mágica de Flaco López no Palmeiras

Vitor Roque e Flaco López são os destaques do Palmeiras na temporada e formam a dupla mais artilheira do futebol brasileiro em 2025, com 42 gols marcados – 23 do argentino e o restante do camisa 9 alviverde.

No começo do ano, o argentino figurava no banco do time comandado por Abel Ferreira, mas tudo mudou após o Mundial de Clubes da Fifa.

Depois de um período conturbado, Abel Ferreira começou a utilizar uma formação com dois atacantes no Palmeiras, e o time foi da água para o vinho. Com resultados consolidados e pressão fulminante no Allianz Parque, o Verdão passou a liderar o Brasileirão e chegou na final da Libertadores.

O novo esquema representou um recomeço para Flaco López no Palmeiras. Depois de se tornar quase um camisa 10 no Verdão e inflar seus números, o argentino foi convocado para a seleção duas vezes e já recebe sondagens do exterior.