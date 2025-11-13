Argentinos reagem a vídeo de treino de Flaco López, do Palmeiras: 'Tem que ir'

O atacante Flaco López, do Palmeiras, está com a Seleção Argentina para os próximos amistosos do time comandado por Lionel Scaloni. Nesta quinta-feira (13), um vídeo do jogador em um treino viralizou entre os torcedores argentinos.

No segundo semestre, um novo protagonista surgiu no time de Abel Ferreira: Flaco López, antes criticado no Palmeiras, passou a ser parte vital da equipe. Com a grande fase, o atacante foi convocado duas vezes para a Seleção Argentina.

Em sua primeira ida, na última Data-Fifa, Flaco López, do Palmeiras, deu uma assistência com a camisa da Argentina. Antes mesmo da bola rolar dessa vez, o atacante já impressionou muitos torcedores com uma finalização absurda em um treino dos 'hermanos'. Veja o vídeo do golaço abaixo:

Flaco López marcou o gol de empate do Palmeiras contra o Vitória, pelo Brasileirão. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Veja golaço de Flaco López, do Palmeiras, e repercussão

Verdão vê ataque liderar futebol brasileiro e atrair interesse do mercado

Vitor Roque e Flaco López são os destaques do Palmeiras na temporada e formam a dupla mais artilheira do futebol brasileiro em 2025, com 42 gols marcados – 23 do argentino e o restante do camisa 9 alviverde.

A dupla, no entanto, passou a atuar junta como titular apenas no segundo semestre, após o retorno do Palmeiras do Mundial da Fifa. Desde então, o time engatou uma ótima sequência de resultados, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e chegou à final da Copa Libertadores, a terceira desde que Abel Ferreira assumiu o comando técnico.

As boas atuações renderam à dupla de ataque do Verdão convocações para suas respectivas seleções. Enquanto Flaco López, do Palmeiras, recebeu suas primeiras oportunidades na atual campeã mundial, o "Triguinho" voltou à Amarelinha, principal objetivo do atacante ao aceitar o projeto esportivo do Palmeiras e retornar ao futebol brasileiro.

A diretoria vê em Vitor Roque e Flaco López uma dupla de ataque que entrega gols para o Palmeiras, boas atuações nos principais jogos do time e, principalmente, juventude. O desempenho faz com que clubes do exterior monitorem os dois.

Sem a necessidade de fazer caixa com a venda de jogadores, o Palmeiras tem autonomia para recusar investidas e planeja manter Flaco e Roque juntos a longo prazo. O fato de ambos serem convocados por suas seleções e estarem na disputa por uma vaga na próxima Copa do Mundo é outro fator de convencimento.