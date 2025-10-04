Muitos estrangeiros se chocaram com um vídeo do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, que viralizou nas redes sociais ao longo desta sexta-feira (3). O português do Verdão ganhou certa fama, na Argentina, por ter eliminado o River Plate duas vezes na Libertadores.

continua após a publicidade

O Palmeiras publicou um vídeo de Abel Ferreira que certamente surpreendeu todos aqueles que assistiram. O português foi filmado, no CT do Verdão, acertando o travessão três vezes seguidas, sem sequer dominar a bola.

➡️Argentinos reagem à convocação de jogador do Palmeiras: ‘Ninguém entende’

Os internautas mais antigos certamente se lembraram do clássico vídeo de Ronaldinho Gaúcho, nos tempos de Barcelona, acertando o travessão repetidamente. O vídeo do técnico do Verdão viralizou tanto, que chegou na Argentina. Alguns chegaram até a comparar o técnico com Diego Maradona, um dos maiores futebolistas de todos os tempos. Veja abaixo.

continua após a publicidade

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Veja reação dos estrangeiros e vídeo de Abel Ferreira, do Palmeiras

Tradução: Abel Ferreira, treinador do #Palmeiras aproveitou o momento para rematar à trave

Tradução: Classe magistral de como acertar o travessão com Abel Ferreira, do Palmeiras.

Tradução: A técnica de Abel Ferreira para acertar o travessão é incrível

Tradução: É impossível bater sempre com a mesma força e direção. Como diabos eles fazem isso? Lembro-me do vídeo do Maradona batendo nas traves também.

Tradução: E nosso treinador passa mais tempo na clínica do que em campo, o contraste é realmente devastador.

Fama na Argentina

Abel Ferreira, técnico e ídolo do Palmeiras, ganhou muita fama na Argentina por ter eliminado o River Plate duas vezes na Libertadores da América. Além do sucesso na competição internacional, com 5 semifinais em seis anos, o português ganhou crédito com os torcedores do Boca Juniors, clube de maior torcida entre os hermanos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nesta sexta-feira (3), por um motivo inusitado, o nome de Abel Ferreira, do Palmeiras, voltou a ser comentado nas redes sociais argentinas. O vídeo do português no CT do Verdão foi viral e rendeu muito no país vizinho.