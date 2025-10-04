Palmeiras acerta transferência de meia da base para clube árabe

O Palmeiras acertou a saída do meio-campista Marcus Uberaba, de 19 anos, para o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. A informação foi inicialmente divulgada pelo site “Nosso Palestra” e confirmada pelo LANCE!.

continua após a publicidade

A negociação prevê que 40% dos direitos econômicos de Marcus Uberaba permaneçam vinculados ao Palmeiras.

O jovem chegou ao clube aos 10 anos e passou pelas categorias de base Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Fez parte de uma geração vencedora que conquistou títulos paulistas em diversas categorias, além de Brasileiro, Supercopa e duas Copas do Brasil.

A tendência é que o meio-campista seja integrado ao time Sub-21 do Al-Wasl.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Marcus Uberaba chegou ao Palmeiras aos 10 anos (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Palmeiras negociou zagueiro com o mesmo clube

O Palmeiras negociou recentemente o zagueiro Gabriel Vareta com o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. Segundo o GE, o clube árabe pagou cerca de R$ 20 milhões pela transferência.

continua após a publicidade

Vareta atua nas categorias Sub-17 e Sub-20 do Verdão. No clube desde 2014, após passagem pelo futsal da Portuguesa, o defensor passou a jogar no campo a partir da categoria Sub-11. Desde então, conquistou os Campeonatos Paulistas Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-20, em 2016, 2018, 2019 e 2020, respectivamente.

Em 2020, o zagueiro recebeu cinco convocações para a Seleção Brasileira, uma pela Sub-15 e quatro pela Sub-17.