Palmeiras acerta transferência de meia da base para clube árabe
Cria do clube seguirá nova etapa da carreira no futebol do Oriente Médio
O Palmeiras acertou a saída do meio-campista Marcus Uberaba, de 19 anos, para o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. A informação foi inicialmente divulgada pelo site “Nosso Palestra” e confirmada pelo LANCE!.
A negociação prevê que 40% dos direitos econômicos de Marcus Uberaba permaneçam vinculados ao Palmeiras.
O jovem chegou ao clube aos 10 anos e passou pelas categorias de base Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Fez parte de uma geração vencedora que conquistou títulos paulistas em diversas categorias, além de Brasileiro, Supercopa e duas Copas do Brasil.
A tendência é que o meio-campista seja integrado ao time Sub-21 do Al-Wasl.
Palmeiras negociou zagueiro com o mesmo clube
O Palmeiras negociou recentemente o zagueiro Gabriel Vareta com o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. Segundo o GE, o clube árabe pagou cerca de R$ 20 milhões pela transferência.
Vareta atua nas categorias Sub-17 e Sub-20 do Verdão. No clube desde 2014, após passagem pelo futsal da Portuguesa, o defensor passou a jogar no campo a partir da categoria Sub-11. Desde então, conquistou os Campeonatos Paulistas Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-20, em 2016, 2018, 2019 e 2020, respectivamente.
Em 2020, o zagueiro recebeu cinco convocações para a Seleção Brasileira, uma pela Sub-15 e quatro pela Sub-17.
