Palmeiras encaminha venda de joia da base e amplia arrecadação com vendas

O Palmeiras acerta as pendências finais para concretizar a venda de Thalys ao Almería. Após vencer a concorrência de outros clubes do futebol europeu, a equipe espanhola irá desembolsar 6 milhões de euros para contar com o atacante.
Com menos espaço na rotação da equipe comandada por Abel Ferreira, o jovem alternou entre o time principal e o sub-20, onde conquistou o título do Brasileirão da categoria, diante do Red Bull Bragantino, nesta semana.
Como a reportagem já havia adiantado, o Almería superou a concorrência do Olympiacos, da Grécia, e deve anunciar o jogador nos próximos dias. Thalys vê com bons olhos a transferência para o futebol europeu, onde terá a oportunidade de ganhar mais minutos em campo. Atualmente, o clube disputa a segunda divisão espanhola.
Promovido ao elenco principal no início do ano, Thalys chegou a ser considerado o melhor centroavante do elenco por Abel Ferreira nas primeiras rodadas do Paulistão, mas perdeu espaço com a chegada de Vitor Roque.
Ao todo, o jovem atacante disputou 13 jogos com a camisa alviverde no ano e marcou dois gols, um deles no clássico contra o Santos, pelo Campeonato Paulista.
Com a iminente venda de Thalys para o futebol europeu, o Palmeiras amplia o lucro com a venda de ativos na temporada. As principais saídas foram o atacante Estêvão, rumo ao Chelsea, e Richard Ríos, atualmente no Benfica. Somadas, essas negociações renderam mais de 70 milhões de euros aos cofres do clube.
Palmeiras no mercado de transferências
A tendência é que a diretoria do Palmeiras não busque reposição no mercado, que fecha no dia 2 de setembro, e aposte em soluções internas no elenco. Além da dupla de centroavantes, Vitor Roque e Flaco López, Abel Ferreira também conta com Luighi como alternativa para o setor.
Ao todo, o Palmeiras já realizou 11 contratações em 2025 e aguarda a chegada de Andreas Pereira, do Fulham, para realizar exames médicos e concluir as movimentações na janela. Além do meia, o Verdão acertou com o goleiro Carlos Miguel; os laterais Jefté e Khellven; os zagueiros Bruno Fuchs (empréstimo) e Micael; os meias Emiliano Martínez e Lucas Evangelista; e os atacantes Paulinho, Facundo Torres, Ramón Sosa e Vitor Roque.
