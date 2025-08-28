Palmeiras encaminha venda de joia da base e amplia arrecadação com vendas

O Palmeiras acerta as pendências finais para concretizar a venda de Thalys ao Almería. Após vencer a concorrência de outros clubes do futebol europeu, a equipe espanhola irá desembolsar 6 milhões de euros para contar com o atacante.

Com menos espaço na rotação da equipe comandada por Abel Ferreira, o jovem alternou entre o time principal e o sub-20, onde conquistou o título do Brasileirão da categoria, diante do Red Bull Bragantino, nesta semana.

Como a reportagem já havia adiantado, o Almería superou a concorrência do Olympiacos, da Grécia, e deve anunciar o jogador nos próximos dias. Thalys vê com bons olhos a transferência para o futebol europeu, onde terá a oportunidade de ganhar mais minutos em campo. Atualmente, o clube disputa a segunda divisão espanhola.

Promovido ao elenco principal no início do ano, Thalys chegou a ser considerado o melhor centroavante do elenco por Abel Ferreira nas primeiras rodadas do Paulistão, mas perdeu espaço com a chegada de Vitor Roque.

Ao todo, o jovem atacante disputou 13 jogos com a camisa alviverde no ano e marcou dois gols, um deles no clássico contra o Santos, pelo Campeonato Paulista.

Com a iminente venda de Thalys para o futebol europeu, o Palmeiras amplia o lucro com a venda de ativos na temporada. As principais saídas foram o atacante Estêvão, rumo ao Chelsea, e Richard Ríos, atualmente no Benfica. Somadas, essas negociações renderam mais de 70 milhões de euros aos cofres do clube.

Thalys, formado nas categorias de base do Palmeiras, está próximo de reforçar o Almería, da Espanha (Foto: arquivo pessoal)

Palmeiras no mercado de transferências

A tendência é que a diretoria do Palmeiras não busque reposição no mercado, que fecha no dia 2 de setembro, e aposte em soluções internas no elenco. Além da dupla de centroavantes, Vitor Roque e Flaco López, Abel Ferreira também conta com Luighi como alternativa para o setor.

Ao todo, o Palmeiras já realizou 11 contratações em 2025 e aguarda a chegada de Andreas Pereira, do Fulham, para realizar exames médicos e concluir as movimentações na janela. Além do meia, o Verdão acertou com o goleiro Carlos Miguel; os laterais Jefté e Khellven; os zagueiros Bruno Fuchs (empréstimo) e Micael; os meias Emiliano Martínez e Lucas Evangelista; e os atacantes Paulinho, Facundo Torres, Ramón Sosa e Vitor Roque.