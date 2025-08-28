Palmeiras treina para clássico com o Corinthians com convocado e destaques da base

O Palmeiras deu sequência à preparação para o duelo contra o Corinthians na manhã desta quinta-feira (28), na Academia de Futebol. Artilheiro do clube na temporada, Flaco López foi convocado pela primeira vez para defender a seleção argentina, comandada por Lionel Scaloni.

continua após a publicidade

+ Com Flaco López, Argentina é convocada para Eliminatórias da Copa

Apesar de alternar entre o banco de reservas e a equipe titular durante o primeiro semestre, Flaco López ganhou sequência após a disputa do Mundial de Clubes e soma 17 gols na temporada.

- Foi muito especial. Hoje no treino eu estava pensando um pouco nisso, mas depois já começou a rolar o treinamento e esqueci. Tinha esquecido totalmente, mas quando eu sentei chegou o Gustavo Gómez, me falou e foi toda a alegria de novo ali no campo. Um momento inexplicável. Acho que a minha família já deve estar me ligando (risos) - comentou.

continua após a publicidade

No início das atividades, os atletas alviverdes, dispostos por estacas e bonecos no gramado, aprimoraram construções de jogadas e movimentações específicas. Na sequência, houve atividade técnica e tática em dimensões reduzidas.

Assim como em outras oportunidades, alguns jogadores do Sub-20, recém-campeões do Brasileiro da categoria, participaram da atividade e completaram os trabalhos. Entre os destaques estavam o lateral-esquerdo Arthur, o meio-campista Erick Belé e o atacante Riquelme Fillipi.

continua após a publicidade

Antes de se apresentar à seleção argentina para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, Flaco López ficará à disposição da comissão técnica para o clássico contra o Corinthians, o sétimo entre as equipes em 2025.

Flaco López, convodado pela Seleção da Argentina, durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

- Será mais um jogo decisivo para nós, como todos são. Vamos em busca do nosso sonho, temos muita vontade de que chegue o jogo para demonstrarmos o que é o Palmeiras. Espero que o domingo chegue rápido para fazermos um grande jogo e depois ir com a seleção - completou.