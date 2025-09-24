Paramount prepara transmissão especial para São Paulo x LDU na Libertadores

Nesta quinta-feira (25), o São Paulo recebe a LDU pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Com transmissão exclusiva da Paramount+, a bola rola às 19h (de Brasília), no Morumbi. O pré-jogo começa 1h30 antes da partida e promete trazer muita emoção ao torcedor Tricolor. Com direito a uma entrevista exclusiva com Muricy Ramalho e participação especial do ex-jogador Ilsinho, a cobertura conta com momentos marcantes da equipe na competição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Um dos grandes momentos da transmissão será a entrevista exclusiva de PVC com Muricy Ramalho, técnico multicampeão e atual coordenador técnico do São Paulo. Emocionado, o ex-treinador afirmou que é diferente disputar uma Libertadores pelo São Paulo. Além disso, Muricy destacou a grandeza da competição sul-americana.

- É diferente para nós que jogamos, é diferente para nós que torcemos. Porque eu também sou torcedor do São Paulo. O torcedor do São Paulo adora, e nós que estamos aqui levamos muito a sério - comentou, antes de completar.

continua após a publicidade

- Ah, Libertadores pra mim é gigante. Pra mim seria o máximo eu fechar com chave de ouro ganhando uma Libertadores. Seria o máximo. E mais, ganhando no meu time - finalizou.

Além disso, Marcelo Hazan e Alê Xavier estarão diretamente da beira do gramado do Morumbi relembrando todos os momentos marcantes de Ilsinho pelo Tricolor. Sob o comando de Muricy Ramalho, o ex-jogador conquistou o bicampeonato brasileiro de 2006 e 2007 pelo clube.

Além disso, Marcelo Hazan e Alê Xavier estarão diretamente da beira do gramado do Morumbi, antes do confronto com a LDU, relembrando todos os momentos marcantes de Ilsinho pelo Tricolor. Sob o comando de Muricy Ramalho, o ex-jogador conquistou o bicampeonato brasileiro de 2006 e 2007 pelo clube.

continua após a publicidade

São Paulo x LDU

Precisando reverter a derrota por 2 a 0, sofrida em Quito, no jogo de ida das quartas de final, o São Paulo define seu futuro na Libertadores diante da sua torcida. Para avançar direto às semifinais, a equipe precisa vencer a LDU por três gols de diferença. A partida acontece nesta quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), no Morumbis. Nivaldo Prieto e Paulo Vinícius Coelho (PVC) comandam a transmissão da partida pela Paramount+.