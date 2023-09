Se vencer o Corinthians amanhã, Abel Ferreira vai alcançar a liderança no ranking de treinadores estrangeiros com mais resultados positivos em Dérbi. Atualmente o português tem o mesmo retrospecto de seis vitórias em dez jogos do argentino Filpo Nuñez, atrás apenas do uruguaio Ventura Cambon, com sete em 25 partidas.