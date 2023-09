O técnico do time feminino do Palmeiras, Ricardo Belli, questionou neste sábado (2) a convocação da Seleção Brasileira Feminina, feita por Arthur Elias, antigo treinador do Corinthians, que assumiu o cargo após a demissão da técnica Pia Sundhage e chamou nove jogadores do Timão. De acordo com o comandante alviverde, "é no mínimo estranho 10 jogadoras do mesmo time serem convocadas", e disse que isso jamais seria aceito na modalidade masculina.