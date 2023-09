O meia Renato Augusto foi a campo neste sábado (2), no último treinamento do Corinthians antes do clássico contra o Palmeiras, que acontece no domingo (3), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o atleta será dúvida até a divulgação das escalações, uma hora antes da partida começar, na Neo Química Arena.