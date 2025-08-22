O Palmeiras segue forte na reformulação de seu elenco em 2025. O reforço apresentado nesta sexta-feira (22) será o goleiro Carlos Miguel, de 26 anos, e que assinou contrato com o clube paulista até 2030. Confira, abaixo, o link ao vivo para assistir o momento em que o goleiro falará pela primeira vez como jogador do Verdão.

Anunciado oficialmente, Carlos Miguel foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para atuar. Com isso, ele poderá fazer sua estreia no duelo contra o Sport, na próxima segunda-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro.

Carlos Miguel chega para disputar posição entre os titulares com Weverton, que possui contrato válido até dezembro de 2026, e com o experiente Marcelo Lomba, que ainda não tem futuro definido.

Com as chegadas de Carlos Miguel e Jefté, o Palmeiras chegou a 11 contratações na temporada. Além da dupla, o clube anunciou os zagueiros Bruno Fuchs e Micael; o lateral-direito Khellven; os meio-campistas Emi Martínez e Lucas Evangelista; e os atacantes Facundo Torres, Paulinho, Ramón Sosa e Vitor Roque.

Valores investidos pelo Palmeiras em Carlos Miguel

A diretoria alviverde investiu 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões na cotação atual) para adquirir 80% dos direitos econômicos de Carlos Miguel junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, que manteve os 20% restantes.

Anunciado oficialmente na última terça-feira, o goleiro assinou contrato de cinco temporadas, válido até julho de 2030.