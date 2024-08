Palmeiras deve perder dois titulares para sequência no Brasileirão

Abel Ferreira durante partida do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 04:40 • São Paulo (SP)

O Palmeiras pode ter dois desfalques na equipe titular para a sequência do Campeonato Brasileiro. Expulso no clássico contra o Corinthians, Raphael Veiga será julgado pelo STJD nesta quinta-feira (29), enquanto Mayke precisou ser substituído no último compromisso da equipe após sentir dores na panturrila direita.

+ Estêvão empilha recordes e caminha para superar marca de Endrick no Palmeiras

+ Abel Ferreira, do Palmeiras, se pronuncia sobre resposta polêmica a jornalista mulher

Veiga foi enquadrado no artigo Art.254-A, §1º, I do CBJD (código Brasileiro de Conduta Desportiva) em razão do empurrão no meia Rodrigo Garro. O camisa 23 foi denunciado por "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente" e "desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido".

A pena prevista no código varia de quatro a 12 jogos. Caso receba a punição máxima, Veiga retornaria na 36ª rodada, uma vez que não disputou o duelo contra o Grêmio, primeiro após a expulsão.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Enfrentando problemas físicos ao longo da temporada, Mayke voltou a sentir um incômodo na panturrila direita, lesão que o afastou por 12 dias dos gramados em agosto. Anteriormente, o lateral permaneceu cerca de 45 dias afastado devido a problemas musculares.

Mayke em ação durante partida do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Mayke será reavaliado pela equipe médica do Palmeiras após a goleada em Campinas, mas a tendência é que ele desfalque a equipe na partida contra o Athletico.