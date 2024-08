Estêvão empilha recordes e caminha para superar marca de Endrick no Palmeiras

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 04:10 • Campinas (SP)

Principal destaque da goleada do Palmeiras sobre o Cuiabá por 5 a 0, Estêvão vive ascensão meteórica no clube. Com dois gols e duas assistências, o jovem atacante liderou a equipe comandada por Abel Ferreira no último sábado (24), em partida que marcou sua primeira aparição após ser convocado para a Seleção Brasileira.

O chamado, inclusive, pode estar acompanhado de um novo recorde para o jovem, que empilha feitos positivos desde sua estreia entre os profissionais. Caso entre em campo contra o Equador, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Estêvão entrará no top-5 de jogadores mais jovens a atuar com a camisa da Amarelinha, superando Ronaldo Fenômeno e Walter.

No próximo compromisso do Brasil, ele terá 17 anos e 135 dias. Contra o Paraguai, segundo adversário nesta Data Fifa, 17 anos e 139 dias.

Pelé: 16 anos e 257 dias (1957) Edu: 16 anos e 303 dias (1966) Coutinho: 17 anos e 28 dias (1960) Endrick: 17 anos e 118 dias (2023) Estêvão: 17 anos e 135 dias (2024)* Walter: 17 anos e 136 dias (1931) Ronaldo: 17 anos e 186 dias (1994)

Com a camisa do Palmeiras, Estêvão busca seguir os passos de Endrick, mas com maior eficácia numérica dentro de campo. Na atual temporada, o jovem acumula 17 participações em gols, número superior ao atingido pelo ex-camisa 9, que auxiliou de forma ativa na construção de 14 tentos em 2023.

Agora, o grande desafio do jovem atacante é alcançar as taças conquistadas por Endrick, bicampeão brasileiro e Paulista. Ao todo, Estêvão possui um brasileiro e um estadual, e pode se aproximar do ex-companheiro caso vença a atual edição do torneio nacional.

O atacante, no entanto, possui "pressa" para atingir tal marca, uma vez que está vendido ao Chelsea, da Inglaterra. Por ter apenas 17 anos, Estêvão se apresentará ao clube londrino apenas em 2025, após o Super Mundial de Clubes.

Recordes de Estêvão pelo Palmeiras

Quarta maior venda do futebol brasileiro na história: 64 milhões de euros (R$ 358 milhões na cotação da época) - 45 milhões de euros fixos, com 19 milhões de euros em variáveis.

Terceiro atleta mais jovem a estrear como profissional pelo Palmeiras: 16 anos, sete meses e 12 dias.

Segundo jogador mais jovem a marcar na Copa Libertadores: 16 anos, 11 meses e 18 dias.

Terceiro jogador mais jovem a anotar com a camisa do Palmeiras: 16 anos, 11 meses e 18 dias.