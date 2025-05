Palmeiras deve manter rotação em meio à maratona; veja provável escalação

Abel Ferreira deve alterar novamente a escalação do Palmeiras para o confronto contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

+ Palmeiras garante nova premiação milionária na Libertadores e segue atrás de metas

Poupado na Libertadores após sentir dores no joelho, Gustavo Gómez pode retornar ao sistema defensivo, que teve Bruno Fuchs e Murilo, recuperado de lesão, como titulares. Já Giay, tem vantagem sobre Marcos Rocha na briga pela lateral-direita.

Estêvão, poupado devido ao desgates físico, retorna aos onze iniciais, com Facundo Torres pela esquerda e Vitor Roque no comando de ataque. Com isso, Maurício e Felipe Anderson disputam a última vaga no meio de campo.

continua após a publicidade

Com 19 pontos conquistados em oito rodadas, o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro. Flamengo e Bragantino, adversário deste fim de semana, aparecem logo atrás, com 17 pontos, na segunda e terceira colocação, respectivamente.

- Esqueçam isso, jogamos com a melhor equipe. Gestão de energia para jogar com a máxima força (...) Estou contente, porque este ano temos um elenco equilibrado. Eu já falei que não tenho titulares - disse Abel Ferreira em entrevista.

continua após a publicidade

Poupado contra o Bolívar, pela Libertadores, Estêvão deve retornar para a escalação titular do Palmeiras no Brasileirão (foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Provável escalação do Palmeiras

Com isso, a provável escalação do Palmeiras para o jogo diante do Red Bull Bragantino tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez (Bruno Fuchs), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque (Flaco López).

As equipes se enfrentam às 18h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Depois disso, o Verdão tem mais quatro compromissos pela frente antes da viagem para os Estados Unidos.