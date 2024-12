Como Abel Ferreira pode ser decisivo na negociação entre Palmeiras e Paulinho

O Palmeiras mantém conversas com a direção do Atlético-MG para viabilizar a contratação do atacante Paulinho, e o técnico Abel Ferreira pode ser decisivo nas tratativas entre as partes.

Junto com a presidente Leila Pereira e o diretor Anderson Barros, Abel é responsável por liderar a escolha por novos reforços e vê o atacante como uma peça-chave para o setor ofensivo da equipe, que perdeu Dudu e Lázaro recentemente.

Na negociação com Facundo Torres, inclusive, o treinador realizou uma chamada por vídeo para apresentar o projeto esportivo ao jogador. A conversa foi decisiva para o acerto com o uruguaio, que já está no Brasil e deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias.

- Estamos em busca e vamos fazer o possível para trazer. Todos os atletas que chegam ao Palmeiras são com aval do nosso treinador. Eu jamais traria um jogador que a presidente e o diretor de futebol querem, em hipótese nenhuma, mas pode acontecer o contrário, deles quererem e a presidente dizer não - afirmou Leila em entrevista ao Lance!.

Paulinho, alvo do Palmeiras, durante partida entre Atlético-MG e Flamengo (Photo: Gilson Lobo/AGIF (via AP)

Antigo alvo do Palmeiras

Ainda em 2022, antes de deixar o Bayer Leverkusen, da Alemanha, Paulinho foi procurado pela diretoria alviverde, que formalizou uma proposta. O jogador, no entanto, já estava apalavrado com o Galo

Antes de assinar com o Atlético-MG, Paulinho recebeu uma proposta da diretoria alviverde. No entanto, o atacante já havia dado sua palavra ao Galo e firmou inicialmente um contrato de empréstimo, seguido por um vínculo definitivo até o fim de 2026.

- É um clube que respeito muito e um treinador muito vitorioso. Sabia do interesse dele, mas estava com o caminho traçado para vir para o Atlético-MG. E estou muito bem aqui - afirmou Paulinho à época.

Com o término da temporada, Paulinho passou por cirurgia por causa de uma fissura óssea na canela direita. Com isso deve estar à disposição apenas em maio, cerca de um mês antes do início do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Em duas temporadas pelo Atlético-MG, o atacante marcou 50 gols e distribuiu 12 assistências em 120 partidas. Na atual edição da Copa Libertadores, foi o artilheiro do Galo, vice-campeão da competição, com sete tentos.