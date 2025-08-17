Botafogo 1 x 3 Palmeiras no Brasileirão 2006; time de Tite vence com brilho de Enilton
Enílton comanda vitória que tira o Palmeiras da zona de risco em 2006.
O reencontro entre Botafogo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro de 2006 marcou muito mais que um simples confronto pela 17ª rodada. No Maracanã, diante de um público ansioso por uma reação alvinegra, quem brilhou foi o lado verde. Com dois gols e uma assistência de Enílton, o time comandado por Tite venceu por 3 a 1 e confirmou a boa fase desde a retomada da competição após a Copa do Mundo. O Lance! relembra Botafogo 1 x 3 Palmeiras no Brasileirão 2006.
Botafogo 1 x 3 Palmeiras no Brasileirão 2006
O resultado afastou o Palmeiras da zona de rebaixamento, levando a equipe aos 20 pontos e à 12ª colocação. A sequência de seis jogos sem perder (cinco vitórias e um empate) consolidou a recuperação da equipe, que passou a sonhar até com vaga na Copa Sul-Americana.
O Botafogo, por sua vez, viveu mais uma tarde frustrante. Mesmo com Marcelinho entrando para a história ao marcar o milésimo gol do clube na era dos pontos corridos, o time de Cuca seguiu afundado na parte de baixo da tabela. Com 17 pontos e ocupando a 17ª colocação, a pressão da torcida e da diretoria sobre o elenco e a comissão técnica aumentou.
O confronto também foi marcado pela intensidade nos dois tempos. O Palmeiras aproveitou as falhas defensivas alvinegras e matou o jogo nos contra-ataques. Já o Botafogo, mesmo tentando se impor, esbarrou na falta de precisão e nas dificuldades para transformar posse de bola em perigo real.
Primeiro tempo equilibrado, mas com vantagem verde
O início do jogo foi estudado, com as duas equipes trocando passes e buscando brechas. Aos 10 minutos, Juninho Paulista fez lançamento preciso para Enílton, que dominou e finalizou na saída de Lopes: 1 a 0.
A resposta botafoguense veio três minutos depois, quando Reinaldo encontrou Marcelinho em profundidade. O atacante invadiu a área e tocou na saída de Diego, igualando o placar e registrando o milésimo gol do Botafogo no Brasileirão.
Aos 36 minutos, porém, um lance polêmico mudou o rumo da partida. Após dividida entre Enílton e Rafael Marques, o goleiro Lopes soltou a bola, e o atacante alviverde aproveitou o gol vazio para marcar o segundo. A reclamação alvinegra pela falta não foi atendida, e o intervalo chegou com vantagem para o Palmeiras.
Botafogo pressiona, mas Palmeiras mata no contra-ataque
No segundo tempo, o Botafogo voltou com postura ofensiva e criou boas chances logo nos primeiros minutos. Marcelinho, livre na área, cabeceou fraco, e Joílson obrigou Diego a fazer grande defesa.
A pressão, porém, abriu espaço para o contra-ataque palmeirense. Aos 26 minutos, Enílton recuperou a bola no meio e arrancou pela esquerda. Na linha de fundo, cruzou rasteiro para Paulo Baier empurrar para o gol: 3 a 1.
A partir daí, o Palmeiras administrou o resultado e ainda quase ampliou com Rosembrick, que acertou a trave nos minutos finais.
Estatísticas e importância do resultado
Com a vitória, o Palmeiras manteve o melhor aproveitamento entre os clubes após a pausa da Copa do Mundo. Já o Botafogo aumentou a série negativa e passou a mirar reforços para evitar um rebaixamento iminente.
Ficha técnica - Botafogo 1 x 3 Palmeiras no Brasileirão 2006
Campeonato Brasileiro 2006 – 17ª rodada
Data: 13/08/2006
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Alício Pena Júnior (Fifa-MG)
Assistentes: Marco Antônio Gomes (MG) e José de Souza (MG)
Cartões amarelos: Michael, Alceu, Francis, Rosembrick (PAL); Rafael Marques, Joílson, Diguinho (BOT)
Gols:
10’ 1T – Enílton (PAL)
13’ 1T – Marcelinho (BOT)
36’ 1T – Enílton (PAL)
26’ 2T – Paulo Baier (PAL)
Botafogo: Lopes; Ruy, Rafael Marques, Scheidt e Joílson (Felipe Adão); Alê (Thiago), Diguinho, Claiton e Zé Roberto; Marcelinho e Reinaldo. Técnico: Cuca.
Palmeiras: Diego; Nen, Dininho e Alceu; Paulo Baier, Francis, Wendel, Juninho Paulista (Rosembrick), Edmundo (Valdivia) e Michael; Enílton (Marcinho). Técnico: Tite.
