Escalação: Palmeiras terá que recorrer à base para se classificar no Paulistão

O Palmeiras finalizou, na manhã deste sábado (22), a preparação para o confronto contra o Mirassol, decisivo na busca pela classificação ao mata-mata do Campeonato Paulista. Sem Gustavo Gómez, lesionado, e Murilo, suspenso, a comissão técnica precisará recorrer à base para definir a dupla de zaga.

continua após a publicidade

+ Palmeiras aposta em novo formato de operação para contratar Vitor Roque

Com isso, Naves e Benedetti iniciam o confronto. Com os desfalques, Abel Ferreira não terá um defensor da equipe principal no banco de reservas, uma vez que Bruno Fuchs, que chegou por empréstimo do Atlético-MG, só poderá ser registrado caso o Verdão avance de fase.

Após trabalho na sala de musculação, os jogadores foram a campo para realizar atividades técnicas em espaços reduzidos. Em seguida, participaram de um recreativo. Recuperado de lesão, Felipe Anderson treinou normalmente com o grupo.

continua após a publicidade

Paulinho, por sua vez, seguiu cronograma específico, com atividades tanto na academia quanto no gramado, enquanto Bruno Rodrigues, Gustavo Gómez e Mauricio permaneceram sob os cuidados do departamento médico do clube.

Recuperado de lesão, Felipe Anderson treinou sem restrições com o restante do elenco do Palmeiras na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco / Palmeiras/ by Canon)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Escalação do Palmeiras

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para o duelo contra o Mirassol tem: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Naves, Benedetti e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López.

continua após a publicidade

As equipes se enfrentam neste domingo (23), a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Paulistão. Além de vencer o rival, a equipe comandada por Abel Ferreira precisa torcer por um tropeço da Ponte Preta, que recebe o Red Bull Bragantino.