Lucas Evangelista será o responsável por substituir Richard Ríos, ainda que por um curto período, como titular do Palmeiras. A afirmação partiu do técnico Abel Ferreira, em coletiva de imprensa após a vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão.

Na manhã do último domingo, a diretoria alviverde finalizou a venda do colombiano para o Benfica por 30 milhões de euros fixos. Dono de 70% do passe, o Verdão faturou 21 milhões de euros na negociação. Outros 10% foram pagos diretamente ao atleta e seu estafe pelo portugueses, enquanto o restante dos direitos pertencia ao Guarani (13,4%) e ao Flamengo (6,6%).

— Tivemos uma conversa eu, Leila (Pereira) e (Anderson) Barros. Sempre que conseguirmos antecipar uma compra para prever uma venda, ótimo. Como foi com o Evangelista. Sabíamos internamente que o Ríos ia sair. Sempre que conseguirmos que o jogador chegue primeiro do que saia é melhor. Lucas Evangelista já está conosco há bastante tempo, o que ajuda muito na adaptação. Vamos à procura, se conseguirmos uma reposição, dentro do que é nosso padrão. Se vier, tudo bem. Se não vier, vamos arranjar solução internamente — comentou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante entrevista coletiva.

Após estrear no futebol profissional com a camisa do São Paulo, Evangelista acumulou passagens por Udinese (Itália), Panathinaikos (Grécia), Estoril, Vitória de Guimarães (Portugal) e Nantes (França), antes de retornar ao Brasil para defender o Red Bull Bragantino.

Aos poucos, o jogador se firmou como um dos destaques do Massa Bruta, onde permaneceu por cinco temporadas. A última delas, inclusive, foi a mais marcante: ele disputou 53 partidas no ano — um recorde pessoal —, além de contribuir com dois gols e seis assistências.

No radar do departamento de futebol do Palmeiras há meses, o jogador chegou à Academia de Futebol ainda em janeiro, como a sétima contratação do clube para a temporada. Na ocasião, Leila Pereira afirmou se tratar de um jogador desejado há tempos pelo Verdão e demonstrou felicidade com o desfecho positivo das negociações.

— Muito felizes em apresentar nossa sétima contratação para a temporada 2025. Torcedores, sétima: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Estamos aqui para apresentar o Lucas, Lucas Evangelista, esse atleta brilhante que teve a oportunidade de ir para vários clubes, foi procurado por vários clubes e escolheu vir para o Palmeiras pelo nosso projeto. Tenho certeza, Lucas, de que você será muito feliz aqui ao lado de todos nós — disse a mandatária.

Para ter Evangelista, o Palmeiras desembolsou 4 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões, na cotação da época). O meia assinou contrato válido até dezembro de 2026, com possibilidade de extensão por mais uma temporada.

Lucas Evangelista, contratado pelo Palmeiras na última janela de transferências, será responsável por ocupar a vaga de Richard Ríos, vendido ao Benfica (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Palmeiras no mercado de transferências

Com o montante da venda de Ríos ao Benfica, além da premiação arrecadada com a disputa do Mundial de Clubes, o Palmeiras não possui pendências financeiras e mantém condições para contratar uma reposição à altura.

O núcleo de futebol conta com uma lista de nomes aprovados pela comissão técnica e deve intensificar as tratativas nos próximos dias. Vale lembrar que a janela de transferências permanece aberta no Brasil até o dia 2 de setembro.

Até o momento, o Palmeiras contratou apenas Ramón Sosa, ex-jogador do Nottingham Forest, para o segundo semestre. Ao todo, o paraguaio custou 14 milhões de euros, em um pacote que inclui valor fixo e bonificações por desempenho esportivo.