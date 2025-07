Cria do Palmeiras vive noite especial após destaque na base e deixa Allianz de carona

Riquelme Fillipi teve uma noite especial no último domingo (20). Relacionado pela comissão técnica, o jovem permaneceu no banco de reservas durante a vitória do Palmeiras sobre o Atlético-MG por 3 a 2, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

+ Palmeiras vence Atlético-MG em noite de gala de Hulk

Após se destacar nas categorias de base e ser o artilheiro da equipe na última Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha), Riquelme foi relacionado pela primeira vez por Abel Ferreira para uma partida do time profissional — seguindo os passos de Benedetti, Luighi, Thalys e Figueiredo, que foram incorporados ao elenco principal no início do ano.

Ao término da partida, o jovem permaneceu no estacionamento do Allianz após a vitória e deixou o estádio pelo estacionamento, via saída pela rua Palestra Itália. Do lado de fora, familiares do jogador o aguardavam dentro de um carro.

continua após a publicidade

As atuações de destaque fizeram o Palmeiras e movimentar nos bastidores para conter o assédio do futebol europeu e resguardar financeiramente o clube. Com isso, a diretoira alviverde acertou uma renovação contrautal cpm o jogador e fixou a multa rescisória em 100 milhões de euros, ação comum com outras Crias da Academia.

A tendência é que o montante seja flexibilizado em caso de uma proposta vantajosa no mercado de transferências, mas ele dá poder de barganha ao Palmeiras nas negociações — assim como em casos recentes, como as vendas de Estêvão, para o Chelsea, e Vitor Reis, para o Manchester City.

continua após a publicidade

Riquelme Fillipe, atleta do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras derrota Atlético-MG e volta a vencer no Allianz

A vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, no último domingo (20), encerrou o jejum de vitórias do Palmeiras no Allianz Parque em partidas do Campeonato Brasileiro. Os gols do Alviverde foram marcados por Lucas Evangelista, Junior Alonso (contra) e Mauricio.

Hulk, pelo lado adversário, foi o responsável por manter o Galo vivo no confronto. Os dois gols da equipe mineira saíram dos pés do atacante, em cobranças de falta. Já nos acréscimos, o jogador teve a chance de marcar o terceiro na partida e, consequentemente, empatar o jogo, mas parou em uma grande defesa do goleiro Weverton.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos 26 pontos na tabela de classificação, sete atrás do líder Cruzeiro, mas com duas partidas a menos.