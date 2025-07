Abel Ferreira dá pista sobre futuro, mas mantém Palmeiras refém no mercado

Abel Ferreira foi direto ao afirmar que falta apenas uma cláusula para que ele renove seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2027. No entanto, voltou a esfriar as tratativas com o clube. Apenas a conquista de títulos fará com que o treinador e sua comissão permaneçam, mas essa possibilidade só será considerada nos últimos meses do ano, ao término das três competições em que o time ainda está vivo na temporada.

Em diversas oportunidades, a presidente Leila Pereira ressaltou ter como maior missão a permanência do profissional e sua comissão até o término de seu segundo mandato, iniciado em janeiro de 2025 e com validade de três temporadas.

Com isso, o treinador possui em suas mãos, desde janeiro, contrato para ampliar seu vínculo. A notícia, inclusive, foi revelada pelo próprio Abel durante entrevista coletiva.

De acordo com apuração da reportagem do Lance!, o Palmeiras mantém confiança na renovação, principalmente após as sinalizações positivas do treinador, seja na montagem do elenco no início do ano ou durante o Mundial, quando se declarou diversas vezes ao clube.

— Desde janeiro que tenho o contrato ao meu lado para assinar. Dois anos de contrato, até 2027 — disse o treinador.

(Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

As apostas do Palmeiras para manter Abel Ferreira

A boa relação de Abel Ferreira com Anderson Barros é outra vantagem. Juntos há anos no Palmeiras, a dupla é responsável direta pelas movimentações no mercado, com a participação da terceira ponta do triângulo: Leila Pereira.

Prova disso foi a mudança de postura do clube no mercado após os resultados aquém do esperado na última temporada. Com a necessidade de rejuvenescer o elenco e ampliar as chances de título, o Palmeiras investiu pouco mais de meio bilhão em reforços aprovados pelo treinador. Entre eles, o zagueiro canhoto Micael — uma solicitação de Abel há meses — e Facundo Torres, ponta de um contra um para substituir Estêvão.

Antes da disputa do Mundial, em evento realizado na sede social do clube, Leila Pereira afirmou manter conversas diretas com Abel sobre a renovação. A tendência, no entanto, é que o treinador decida apenas nas semanas finais de seu atual vínculo, o que deixa o Palmeiras refém no mercado em caso de uma eventual saída.