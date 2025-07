O Palmeiras iniciou a preparação para o duelo contra o Fluminense, na próxima quarta-feira (23), na Academia de Futebol. Após quebrar o jejum de vitórias no Allianz Parque, o elenco se reapresentou sem a presença de Richard Ríos, negociado com o Benfica, e com o retorno de Flaco López, liberado para o confronto após cumprir suspensão automática na última rodada.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos permaneceram na parte interna do CT, onde cumpriram cronograma regenerativo. Os demais realizaram treino de posse de bola em campo reduzido, seguido de trabalho técnico de ataque contra defesa, com objetivos determinados pela comissão técnica de Abel Ferreira.

No último domingo (20), o Palmeiras encerrou o jejum de vitórias no Allianz Parque na atual edição do Brasileirão ao vencer o Atlético-MG por 3 a 2. Com isso, o Alviverde chegou aos 26 pontos na tabela de classificação, sete a menos que o líder Cruzeiro, mas com duas partidas a menos em relação aos mineiros.

O lateral-esquerdo Piquerez, autor de duas assistências na partida, demonstrou alívio com a quebra da sequência negativa em casa e afirmou que o elenco precisava dar uma resposta à torcida após o Mundial e o empate com o Mirassol.

- Realmente, ontem foi um jogo contra um rival muito forte. O Galo vem competindo e lutando por títulos há anos e, graças a Deus, conseguimos uma vitória, que era o mais importante. Era algo que a gente estava buscando e eu acho que o time jogou muito bem (...) Precisávamos muito disso (vencer em casa) depois de voltar do Mundial, virar essa chave. Não conseguimos a vitória contra Mirassol em casa, mas bola pra frente. Conseguimos reverter esse resultado para poder ganhar ontem - afirmou.

Richard Ríos no banco de reservas do Palmeiras durante partida contra o Atlético-MG, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Palmeiras fatura 21 milhões de euros com Ríos e mira reposição

Na manhã do último domingo, o Palmeiras acertou a venda de Richard Ríos para o Benfica por 30 milhões de euros. Dono de 70% dos direitos econômicos, o clube paulista arrecadou 21 milhões de euros com a negociação.

Já o jogador e seu estafe, que possuíam 10% do passe, receberam 3 milhões de euros diretamente da equipe portuguesa, enquanto o restante ficou com o Guarani, antigo clube do meia, e o Flamengo.

Sem o meia, um dos destaques do time na atual temporada, o Palmeiras conta com Lucas Evangelista como opção interna, mas avalia movimentações nesta janela para suprir a saída do camisa 8. O departamento de futebol tem uma lista de atletas aprovada pela comissão técnica e agora trabalha para reforçar o elenco até 2 de setembro, data de encerramento da janela.