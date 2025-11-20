Escalação: Palmeiras volta a conviver com desfalques e busca recuperar titulares

O Palmeiras retomou os treinamentos nesta quinta-feira (20), na Academia de Futebol, após empatar sem gols com o Vitória, no Allianz Parque. Os jogadores que iniciaram o confronto fizeram trabalho de recuperação física, enquanto o restante do elenco foi ao gramado e realizou movimentações técnicas sob o comando da comissão.

continua após a publicidade

+ ANÁLISE: Palmeiras tropeça na própria incapacidade e tem 'atacante Gómez' como sinal negativo

Andreas Pereira recebeu o segundo cartão amarelo ao término da partida no Allianz Parque e volta a cumprir suspensão automática após retornar contra o clube baiano. Allan e Emiliano Martínez aparecem como os favoritos para ocupar a lacuna deixada pelo camisa 8, caso Abel não altere o esquema tático da equipe.

Os convocados na última Data Fifa que atuaram na véspera do empate treinaram pela primeira vez com o grupo e voltam a ficar à disposição de Abel Ferreira para atuar durante os 90 minutos. Vitor Roque, Piquerez e Gómez retornam ao time diante do Fluminense, enquanto Facundo Torres, Ramón Sosa e Emiliano Martínez disputam vaga entre os onze iniciais.

continua após a publicidade

O trio de lesionados formado pelo goleiro Weverton, o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho seguiu o cronograma de recuperação com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP). A dupla de linha está fora do restante da temporada, enquanto o camisa 21 tenta se recuperar a tempo da decisão da Libertadores.

Piquerez irá retornar para a escalação titular do Palmeiras após defender o Uruguai na Data Fifa (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Possível escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Emiliano Martínez), Aníbal Moreno, Allan e Mauricio (Raphael Veiga); Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade

Vice-líder do Brasileirão com 69 pontos, dois a menos que o Flamengo, o Palmeiras venceu o Fluminense no primeiro turno, no dia 23 de julho, no Maracanã, por 2 a 1, com gols de Vitor Roque e Mauricio. Agora, as equipes se enfrentam no Allianz Parque, neste sábado (22), a partir das 21h30 (de Brasília).