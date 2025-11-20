Torcida do Palmeiras aponta culpado por tropeço com o Vitória: 'Não pode'

O Palmeiras empatou com o Vitória por 0 a 0 e perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (19). Os comandados de Abel Ferreira tiveram noite pouco inspirada no Allianz Parque.

Mesmo com o empate entre Palmeiras e Vitória, a rodada foi positiva para o Verdão. O Flamengo, concorrente na briga pelo título, perdeu o clássico para o Fluminense no Maracanã por 2 a 1. Com os resultados, a distância do Verdão para o Rubro-Negro diminuiu para dois pontos.

Ainda assim, os torcedores do Palmeiras se revoltaram com o empate contra o Vitória. Para eles, Abel Ferreira foi o culpado pelo resultado ruim. Veja os comentários abaixo:

Como foi o jogo

Um primeiro tempo de poucas oportunidades e muitos erros no Allianz Parque para Palmeiras x Vitória. Com a missão de encerrar a sequência de duas derrotas consecutivas, o Palmeiras foi a campo com três zagueiros e os retornos de Allan e Andreas Pereira.

O trio deu solidez defensiva a um time pouco atacado, mas não contribuiu no processo de criação de jogadas, principal dificuldade alviverde nos 45 minutos iniciais. Fuchs ainda tentou encontrar passes entre linhas, mas sem sucesso. Dificuldade em Palmeiras x Vitória.

Recuado, o Vitória cedeu raras posses de bola ao rival dentro de sua área. No ataque, viu sua dupla de atacantes ficar distante da linha de meio-campo e teve poucas posses longas, o que resultou em apenas 34% de posse de bola.

Entre disputas no meio de campo e alguns chutões, Allan foi o maior destaque e levou perigo pela direita em jogadas individuais. Em uma delas, driblou três defensores do Vitória, entrou na área com a bola dominada e finalizou rente à trave defendida por Thiago Couto.

Nos minutos finais de Palmeiras x Vitória, a torcida chegou a pedir pênalti após um cruzamento à meia altura. O lance foi revisado pelo VAR, e Lucas Torezin mandou o jogo seguir.

Com a necessidade de marcar gols, Abel Ferreira promoveu as entradas de Vitor Roque e Felipe Anderson ainda no intervalo e desfez a linha de três zagueiros. Aos poucos, o time passou a ocupar o campo de ataque e viu Allan, primeiro, e Veiga, no rebote, criarem as primeiras chances claras do jogo entre Palmeiras e Vitória.

A comissão técnica seguiu mudando a formação da equipe e chegou a colocar Gustavo Gómez como atacante, iniciativa que não trouxe o efeito esperado: gols. Impaciente, o time abusou dos cruzamentos, e a defesa do Vitória levou a melhor na maioria das disputas. Pressão em Palmeiras e Vitória.

Assim como no fim do primeiro tempo, a torcida no Allianz voltou a pedir pênalti nos acréscimos. Torezin, porém, mandou o jogo seguir. Os minutos finais tiveram amplo domínio da posse de bola pelo Verdão, muitas bolas na área e poucas chances claras. A principal delas saiu dos pés de Felipe Anderson, que finalizou forte de fora da área para boa defesa do goleiro adversário. Jogo morno entre Palmeiras e Vitória.