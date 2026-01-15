Após 26 pênaltis, Palmeiras vence o Flamengo-SP e avança às oitavas de final da Copinha

O Palmeiras está nas oitavas de final da Copinha! Após um empate por 1 a 1 no tempo normal, a vaga foi definida nos pênaltis, com direito a 26 cobranças (13 a 12 para o Verdão). O goleiro Aranha foi o herói das penalidades ao defender o chute de Tudisco, na Arena Barueri, na tarde desta quinta-feira (15). Agora, o time alviverde aguarda pelo vencedor de Fluminense e Ituano para saber o adversário da próxima fase.

Como foi o jogo?

As duas equipes entraram dispostas a fazer um jogo movimentado em busca da classificação. Diferentemente de outras partidas desta edição da Copinha, o duelo dava indícios de que não haveria uma goleada ou, ao menos, muitos gols de ambas as equipes.

Apesar das tentativas de jogadas dos dois lados, foi o Verdão quem assustou o adversário pela primeira vez, aos 15 minutos, em jogada que terminou em falta perigosa, mas que não deu em nada. Aos 22, uma nova tentativa alviverde foi por cima da meta do Flamengo-SP.

Apesar das tentativas, o Palmeiras não conseguia encaixar jogadas tão eficientes como aconteceu em outras partidas. Aos 27, Fabio arriscou de fora da área e viu a bola passar por cima do gol. Depois se sofrer com a pressão palmeirense, o Flamengo-SP acordou e tentou devover as investidas em cobrança de escanteio, aos 33, mas a bola foi direto para fora.

Gol do Palmeiras e pênalti perdido

Os minutos finais foram de blitz alviverde na Arena Barueri. Aos 44, após ótima troca de passes pelo meio, a bola ficou com Sorriso, que invadiu a área, deixou a marcação para trás e finalizou com precisão para abrir o placar para o Palmeiras. Três minutos depois, pênalti para o time da casa cobrado por Victor Gabriel no canto esquerdo e defendido por Matheus Roger.

Etapa complementar e gol de empate

No segundo tempo, na tentativa de garantir a classificação nos primeiros minutos, o Palmeiras foi para cima. No primeiro lance após a saída de bola, Fabio ficou com a bola na pequena área, mas pegou mal e ela subiu demais. Na jogada seguinte, Aranha fez boa defesa e impediu o gol de empate do adversário.

Aos 25 minutos, o pesadelo palmeirense aconteceu. O Corvo envolveu a defesa do alviverde com rápidos passes na entrada da área, e Rhaul aproveitou saída errada do goleiro Aranha para deixar tudo igual: 1 a 1.

O Palmeiras sentiu o gol e tentou pressionar novamente. Aos 38, Marcos Antônio arriscou de fora da área, mas a bola passou à esquerda da meta de Matheus Roger. Aos 43, foi a vez de Aranha salvar um chute na pequena área de Tudisco e, nos acréscimos, fez ótima defesa em chute de Vitor, mas no tempo normal, não dava mais tempo. O jogo foi definido nos pênaltis.

Penalidades

Pelo Palmeiras, Kauã Lira, Coutinho, Victor Gabriel, Pimenta, Robson marcaram os cinco primeiros. Nas alternadas, Hugo, Juan Gabriel, Rocha, João Paulo, Antônio Marcos, Aranha, Kauã Lira, Coutinho cobraram com perfeição.

Pelo Flamengo-SP, Hugo, Renan, Bruno Silva, Marcos Vinícius, Tudisco fizeram os cinco primeiros. Nas alternadas, Robson, Vitor, Bacurau, Michel, Kauã Cruz, Matheus Roger, Hugo fizeram, enquanto Aranha defendeu o chute de Tudisco.

✅Ficha técnica

PALMEIRAS 1 (13) X (12) 1 FLAMENGO-SP

3ª FASE DA COPINHA

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

🥅 Gols: Sorriso (44'/1°T) (1x0), Rhaul (25'/2°T) (1x1)

🟨 Cartões amarelos: Sorriso (PAL); Vitor e Marcos Vinícius (FLA)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Aranha, Luís Saboia, Robson, Coutinho, Sorriso, Fábio, Eduardo Conceição, Victor Gabriel, Pimenta, André Lucas, Felipe Teresa. (Técnico: Lucas Andrade)

FLAMENGO-SP: Matheus Roger, Vitor, Michel, Marcos, G. Bacurau, G. Albernaz, Diogo, Hugo, Rhaul, Tiaguinho, Robert. (Técnico: Wallison Bernardo)