Bruno Fuchs inicia transição física e se aproxima de retorno ao Palmeiras

O zagueiro Bruno Fuchs iniciou a transição física e deve estar à disposição do técnico Abel Ferreira para atuar pelo Palmeiras no último jogo antes da pausa da Copa do Mundo, diante da Chapecoense, no domingo (31). O defensor se recuperou de uma lesão na coxa direita e fez trabalhos no gramado com o Núcleo de Saúde e Performance. A presença do jogador é uma boa notícia para o treinador alviverde, que não deve ter todos os nomes à disposição para o confronto.

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Além de Fuchs, Ramón Sosa, que sofreu lesão no tornozelo no empate com o Cruzeiro, também fez trabalho no gramado e pode retornar diante da Chapecoense, caso não seja convocado para a Copa. Abel não deve ter todos os nomes relacionados para o jogo do Brasileirão, já que parte dos atletas convocados para a Copa do Mundo se apresentarão às seleções após o jogo contra o Junior Barranquilla, na quinta, pela Libertadores.

Por isso, a tendência é que a zaga do Palmeiras no domingo seja formada por Murilo e Bruno Fuchs, já que Gustavo Gómez estará com a seleção do Paraguai para a disputa da Copa do Mundo. Benedetti, que seria outra opção para o setor, está fora por um entorse no joelho. Além de Gómez, no Paraguai, e Jhon Arias, na Colômbia, Piquerez e Emiliano Martínez, no Uruguai, Flaco López e Giay, na Argentina, Sosa e Maurício, também pelo Paraguai, brigam por vaga.

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Emi Martínez celebra vitória do Palmeiras

O Palmeiras entra ainda mais motivado para o duelo contra o Junior na quinta-feira após a boa atuação da equipe na vitória por 3 a 0 em cima do Flamengo, no Maracanã, no último sábado. O volante, que fez boa partida contra o Rubro-Negro, comemorou a atuação do elenco.

- Agradeço à torcida pelo apoio de sempre ao time inteiro. Acho que a atuação da equipe foi muito boa e isso ajuda a mim também pessoalmente. Fiquei muito feliz pela atitude do time e como estamos enfrentando os desafios que temos - disse Martínez, que também destacou a importância do confronto contra o time colombiano na Libertadores, decisivo para o Palmeiras avançar às oitavas do torneio.

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- Jogos de Libertadores já sabemos como são e estamos preparados para tudo. Queremos a vitória e queremos acabar em primeiro do grupo. Estamos focados nisso e vamos todos juntos buscar esse objetivo - completou.

O meia uruguaio ainda aguarda o anúncio da lista oficial de convocados à Copa do Mundo. A federação uruguaia adiou a publicação dos 26 nomes e apenas alguns atletas estão treinando antes da convocação, entre eles o lateral Piquerez, que se recupera de lesão no joelho. O volante palmeirense não esconde a expectativa e vê o jogo com o Junior, na Libertadores, como mais uma chance de provar que merece uma vaga,

- As expectativas são muito grandes, é o meu maior sonho desde criança. Ainda estou lutando para isso, falta um jogo e estou focado nele, sempre com a cabeça no Palmeiras para depois colher os frutos - finalizou o jogador.

O meio-campista Emiliano Martínez durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Como foi o treino

Abel Ferreira abriu o treino desta terça-feira (26) com ativação muscular na Academia de Futebol. Em seguida, no campo, o técnico realizou uma hora e meia de atividades táticas com ênfase em construções de jogadas, saídas de bola, marcações e posicionamentos.

Antes de enfrentar o Junior, o Palmeiras fará mais um treino, nesta quarta, encerrando a preparação para o confronto decisivo. O alviverde ocupa a segunda colocação do Grupo F com oito pontos, dois atrás do Cerro Porteño, do Paraguai, que tem dez. O adversário dos paraguaios é o Sporting Cristal, que é o terceiro com seis pontos somados. O Barranquilla é o último, com quatro pontos.