Palmeiras supera gigante inglês entre times que mais arrecadaram com vendas na década

Estêvão, Endrick, Luis Guilherme e Vitor Reis são alguns dos nomes promissores formados na Academia do Palmeiras que foram vendidos nos últimos anos e se tornaram ativos valiosos para as receitas do clube. Num recorte ainda maior, na última década, o alviverde está entre as equipes que mais arrecadaram com venda de atletas e deixa para trás não só os rivais da América do Sul, como um dos maiores times da Inglaterra e continente europeu.

O Palmeiras soma desde a temporada 2015/16 aproximadamente 497 milhões de euros em receita com venda de jogadores, o que corresponde a R$ 3,07 bilhões na cotação atual. O alto valor coloca a equipe na 49ª posição do ranking mundial e na frente do Arsenal, que arrecadou 475 milhões de euros (R$ 2,94 bilhões) ao longo dos últimos anos, ocupando a 51ª vaga da lista.

Outros clubes de renome na Europa também aparecem depois do Palmeiras no recorte da década, como Wolfsburg (R$ 2,77 bi), Real Betis (R$ 2,62 bi), Feynoord (R$ 2,41 bi) e Lazio (R$ 2,07 bi). A lista e os números são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

Além do Palmeiras, outras equipes brasileiras estão no top 100 dos clubes que mais arrecadaram com as negociações de venda. O Flamengo ocupa a 60ª colocação do ranking, acumulando 398 milhões de euros (R$ 2,46 bilhões), seguido do trio paulista São Paulo, Santos e Corinthians. O Tricolor está na 85ª posição, com 292 milhões de euros (R$ 1,81 bi), enquanto o alvinegro praiano aparece na 92ª colocação, com 266 milhões de euros (R$ 1,65 bi), e o Timão em 99º, com 246 milhões (R$ 1,52 bi).

Vendas de destaque do Palmeiras na década

Em 2016, o Palmeiras vendeu Gabriel Jesus para o Manchester City por 32 milhões de euros, cerca de R$ 121 milhões na época. Após cinco anos e meio, uma nova transação rendeu ainda R$ 20,2 milhões ao cofres alviverdes, quando Jesus deixou o City rumo ao Arsenal, onde joga atualmente.

Nos últimos três anos, o alviverde somou vendas importantes com altos valores e que ajudaram a alavancar as cifras do clube no mercado de transferências. Em 2022, Endrick foi negociado com o Real Madrid por 35 milhões de euros (R$ 199 milhões na época), podendo chegar a 60 milhões de euros até 2030, dependendo do cumprimento de metas. Estêvão, que foi para o Chelsea, foi vendido em acordo que pode alcançar quase R$ 370 milhões.

Palmeiras não lidera volume de venda

Apesar de estar no topo da América do Sul em valor arrecadado, o Palmeiras não é a equipe que mais vendeu jogadores em quantidade. A lista do Transfermarkt mostra que o alviverde negociou 417 atletas nessa época, entre empréstimos e vendas. O líder do futebol brasileiro e sul-americano é o Cruzeiro, que aparece com 458 jogadores no período e um faturamento 72 milhões de euros.

O futebol brasileiro tem uma participação importante na lista clubes que mais venderam atletas. Entre os 25 primeiros, sete deles são do futebol nacional. Além de Palmeiras e Cruzeiro, Internacional, RB Bragantino, Athletico-PR, Fluminense e Santos, todos com mais de 380 jogadores negociados na última década.

Os líderes dessa lista são equipes do futebol italiano. A Atalanta está na ponta do ranking mundial com 670 jogadores vendidos no período, seguido da Genoa, com 628, e Parma, com 538. Os oito primeiros colocados são da Itália.