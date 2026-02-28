Um dos destaques do Palmeiras neste início de temporada, Allan celebrou a fase artilheira em 2026. Com três gols marcados, incluindo um na última vitória do Palmeiras no Brasileirão, a Cria da Academia é o vice-artilheiro da equipe no ano, atrás apenas de Flaco e Vitor Roque, com cinco tentos cada.

Em apenas dois meses, Allan igualou o número de gols marcados em 2025, temporada que marcou sua estreia no time profissional do Palmeiras.

- Sabemos que é um jogo muito importante, um clássico, ainda mais em uma semifinal do Campeonato Paulista. Sabemos da grandeza e da importância desses jogos e buscamos trabalhar ao máximo para estar em jogos assim. Acredito que a torcida vai fazer a parte dela, uma festa linda para a gente, e nós consequentemente vamos buscar fazer um bom jogo e sair com a vitória e a classificação - afirmou a Cria.

- Fico muito feliz pela sequência que eu venho tendo nos jogos, feliz pelos números que venho alcançando. Com certeza é muito importante começar a temporada assim, com gols, com grandes jogos, e espero poder acrescentar cada vez mais durante o ano - completou.

Palmeiras mira nova final de Paulistão

O Palmeiras enfrenta o São Paulo no próximo domingo (1º) com a missão de alcançar sua sétima final consecutiva do Paulistão. Desde 2020, a equipe alviverde esteve presente em todas as decisões e conquistou quatro títulos no período.

A exceção ocorreu em 2021, quando o Palmeiras foi superado pelo São Paulo na decisão do Campeonato Paulista. O mesmo cenário se repetiu na última temporada, com derrota para o Corinthians na final do torneio.

Allan, jogador do Palmeiras, durante preparação para a semifinal do Paulistão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Invencibilidade contra o São Paulo em Barueri

Na Arena Barueri, o Palmeiras mantém invencibilidade em clássicos contra o São Paulo. As equipes empataram por 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro de 2012, com gol de Mazinho. Já em 2025, o time alviverde venceu por 1 a 0, com gol de Vitor Roque, também pelo Brasileirão.

O retrospecto ainda inclui vitória por 3 a 1 pelo Campeonato Paulista de 2026, com gols de Maurício, Flaco López e Khellven.

