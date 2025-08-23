menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras busca substituto para Ríos e retoma negociações por Andreas Pereira

Brasileiro possui contrato válido até meados de 2026 e não entrou em campo na estreia do Fulham na Premier League

Andreas Pereira em ação em Fulham x Liverpool
imagem cameraAlvo do Palmeiras, Andreas Pereira em ação em Fulham x Liverpool (Foto: Henry Nicholls / AFP)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 23/08/2025
10:07
Atualizado há 1 minutos
  • Mais Notícias

Com a missão de contratar um novo meio-campista antes do término da janela de transferências, o Palmeiras retomou contatos com Andreas Pereira, atualmente no Fulham, da Inglaterra. Sem ser utilizado pela comissão técnica na abertura da atual edição da Premier League, o brasileiro vive futuro incerto, mostra-se disposto a ouvir novas propostas e avalia deixar o clube antes do início de setembro.

Após fechar quatro contratações para a reta final da temporada, a diretoria alviverde direciona as atenções para a busca por um camisa 8, posição solicitada pelo técnico Abel Ferreira na última coletiva de imprensa, após a classificação do Palmeiras às quartas de final da Copa Libertadores.

As partes chegaram a negociar uma eventual transferência do jogador no início de 2025. Apesar de as tratativas se prolongarem por pouco mais de um mês, o meia brasileiro optou por permanecer no futebol europeu.

À época, Andreas Pereira entendia que um retorno ao Brasil fecharia as portas para o principal palco do futebol mundial e optou por cumprir seu contrato com o Fulham. Agora, escanteado, o meia avalia novos passos, com o objetivo de retornar ao radar da Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti.

Procurado, o Palmeiras não negou as negociações com Andreas, mas ressaltou que não comenta movimentações no mercado de transferências. Atualmente, Abel Ferreira conta apenas com Lucas Evangelista como segundo volante de origem e chegou a testar algumas opções no setor, como o jovem Allan.

Até o momento, o Palmeiras não formalizou oferta por Andreas Pereira, mas pretende reduzir consideravelmente os valores oferecidos no início de 2025, em busca de fechar a negociação por menos de 15 milhões de euros.

Rodrigo Muniz e Andreas Pereira - Fulham
Na mira do Palmeiras, Andreas comemora gol do Fulham (Foto: Reprodução / Instagram)

A falta de oportunidades do brasileiro com a atual comissão técnica e o iminente término de contrato são considerados trunfos pela direção paulista, que pretende não prolongar a negociação, como ocorreu na última janela de transferências.

Até agora, o Palmeiras anunciou 11 reforços para a temporada, incluindo Ramón Sosa, Khellven, Carlos Miguel e Jefté, que chegaram no segundo semestre.

circulo com pontos dentroTudo sobre

