Europeus avaliam começo de Richard Ríos, ex-Palmeiras: ‘Sempre avisei’

A temporada começou oficialmente em Portugal e, com isso, as avaliações sobre Richard Ríos, ex-Palmeiras, já aparecem com frequência nas redes sociais. O volante tem sido titular do Benfica, mas sem grande destaque até o momento.

Com o prestígio de Bruno Lage, Richard Ríos, ex-Palmeiras, não sai da escalação inicial dos Encarnados. Ele atuou em todos os cinco jogos realizados pelo Benfica na temporada, sendo dois da Liga Portuguesa e dois na Champions League.

Ainda assim, o volante Richard Rios até o momento não conquistou os benfiquenses como fez com a torcida do Palmeiras. Contratado por 30 milhões de euros (R$ 194,5 milhões na cotação atual), ele não conseguiu repetir as atuações que tinha no Brasil. Veja abaixo.

Richard Ríos, ex-Palmeiras, em sua apresentação no Benfica (Foto: Reprodução/X/Benfica)

Veja avaliação dos europeus sobre o começo de Richard Ríos, ex-Palmeiras

Estreia na liga não animou

O primeiro jogo de Richard Ríos, ex-Palmeiras, no Campeonato Português, não deixou boa impressão com parte dos torcedores do Benfica. O ex-Palmeiras foi criticado por alguns portugueses nas redes sociais pelo desempenho na vitória por 1 a 0 contra o Estrela Amadora, em duelo realizado no último dia 16. Os encarnados insatisfeitos apontaram que o colombiano teve postura "inconsequente", especialmente por um lance em que supostamente escapou da expulsão.

- Três pontos não merecidos. Uma pena. Jogamos miseravelmente. Se os adversários não se partirem na procura de algo mais, o Benfica não consegue dominar e pressionar com bola. Ríos é muitas vezes inconsequente e comete muitas faltas. Tem muito que crescer - escreveu um torcedor benfiquista.

Além do desempenho em campo, Richard Ríos, ex-Palmeiras, foi tema do noticiário português por comparecer a um show do grupo de pagode brasileiro "Menos É Mais" na noite anterior à partida. No entanto, o jornal luso "A Bola" noticia que o colombiano teve autorização do Benfica para estar no local e deixou o concerto antes mesmo do término. Antes do esclarecimento, porém, um vídeo vazado na rede social "Tik Tok", no qual curtia o evento ao lado da namorada Madu Carvalho, dividia opiniões dos torcedores na web.