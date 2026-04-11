Palmeiras busca manter 100% em clássicos, e Abel tem desfalques para definir escalação
Alviverde venceu todos os cinco jogos contra rivais em 2026, incluindo triunfo na Neo Química Arena, ainda pela primeira fase do Paulistão
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras mantém aproveitamento perfeito em clássicos nesta temporada. São cinco vitórias, incluindo uma na casa do Corinthians, ainda pela primeira fase do Campeonato Paulista. Neste domingo, volta a visitar o rival, desta vez em compromisso válido pelo Brasileirão.
➡️ Qual será o destino do Palmeiras em 2026? Simule os resultados do Brasileirão
Para o Derby, Abel Ferreira não contará com o meia-atacante Jhon Arias, suspenso após receber terceiro cartão amarelo na última partida da equipe na competição. Vitor Roque, com problemas físicos, segue como dúvida e pode ampliar a lista de desfalques.
Em contrapartida, Flaco López estará à disposição e iniciará como titular. O argentino novamente liderada a artilharia do Palmeiras com nove gols, além de outras seis assistências, totalizando 15 participações em gols em 22 partidas.
Retrospecto do Palmeiras em clássicos na temporada
- Palmeiras 1 x 0 Santos - Campeonato Paulista
- Palmeiras 3 x 1 São Paulo - Campeonato Paulista
- Corinthians 0 x 1 Palmeiras - Campeonato Paulista
- Palmeiras 2 x 1 São Paulo - Semifinal Campeonato Paulista
- São Paulo 0 x 1 Palmeiras - Campeonato Brasileiro
⚽ Lucro rápido: Aposte em +0.5 gol no 1º tempo com odd @1.48
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Possível escalação do Palmeiras
Abel Ferreira manterá a linha defensiva que vem utilizando nas últimas duas partidas, com Arthur na lateral esquerda. O jovem, que antes era a terceira opção no setor, viu Joaquín Piquerez ser submetido a cirurgia no tornozelo e Jefté, reserva imediato, ser diagnosticado com problema físico.
Marlon Freitas e Andreas Pereira formam a dupla de meio-campistas. Maurício deve permanecer entre os titulares. Ramón Sosa é o principal candidato a assumir a vaga de Vitor Roque após a partida de estreia na Libertadores, enquanto Allan, titular na Colômbia, completa a equipe, que terá Flaco López no comando de ataque.
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Ramón Sosa e Flaco López.
Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (12), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Abel Ferreira soma 25 pontos, cinco a mais que São Paulo e Fluminense, segundo e terceiro colocados, respectivamente.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias