Palmeiras busca manter 100% em clássicos, e Abel tem desfalques para definir escalação

O Palmeiras mantém aproveitamento perfeito em clássicos nesta temporada. São cinco vitórias, incluindo uma na casa do Corinthians, ainda pela primeira fase do Campeonato Paulista. Neste domingo, volta a visitar o rival, desta vez em compromisso válido pelo Brasileirão.

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Para o Derby, Abel Ferreira não contará com o meia-atacante Jhon Arias, suspenso após receber terceiro cartão amarelo na última partida da equipe na competição. Vitor Roque, com problemas físicos, segue como dúvida e pode ampliar a lista de desfalques.

Em contrapartida, Flaco López estará à disposição e iniciará como titular. O argentino novamente liderada a artilharia do Palmeiras com nove gols, além de outras seis assistências, totalizando 15 participações em gols em 22 partidas.

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Retrospecto do Palmeiras em clássicos na temporada

Palmeiras 1 x 0 Santos - Campeonato Paulista

Palmeiras 3 x 1 São Paulo - Campeonato Paulista

Corinthians 0 x 1 Palmeiras - Campeonato Paulista

Palmeiras 2 x 1 São Paulo - Semifinal Campeonato Paulista

São Paulo 0 x 1 Palmeiras - Campeonato Brasileiro

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Arias será desfalque na escalação titular do Palmeiras devido ao acúmulo de cartões amarelos (Foto: Reprodução/Jhon Arias)

Possível escalação do Palmeiras

Abel Ferreira manterá a linha defensiva que vem utilizando nas últimas duas partidas, com Arthur na lateral esquerda. O jovem, que antes era a terceira opção no setor, viu Joaquín Piquerez ser submetido a cirurgia no tornozelo e Jefté, reserva imediato, ser diagnosticado com problema físico.

Marlon Freitas e Andreas Pereira formam a dupla de meio-campistas. Maurício deve permanecer entre os titulares. Ramón Sosa é o principal candidato a assumir a vaga de Vitor Roque após a partida de estreia na Libertadores, enquanto Allan, titular na Colômbia, completa a equipe, que terá Flaco López no comando de ataque.

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Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Ramón Sosa e Flaco López.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (12), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Abel Ferreira soma 25 pontos, cinco a mais que São Paulo e Fluminense, segundo e terceiro colocados, respectivamente.