Palmeiras bate valor histórico de arrecadação com patrocínios e atinge recorde no Brasil

Com o anúncio da Fictor como nova parceira comercial, o Palmeiras pode arrecadar até R$ 270 milhões em patrocínios com o uniforme em 2025, tornando sua camisa a mais valiosa do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

+ Derby: Convocados do Corinthians atuaram duas vezes mais que atletas do Palmeiras na Data Fifa

A informação foi revelada pelo vice-presidente do clube e diretor do departamento de marketing Everaldo Coelho em evento realizado na tarde da última quarta-feira (26), na Arena Barueri.

– Se a gente olhar o padrão que todos olham para a camisa, somando fixo, variável e material esportivo, estamos batendo hoje R$ 270 milhões. Em quatro anos, então, a camisa vale mais de R$ 1 bilhão – afirmou Everaldo Coelho.

continua após a publicidade

Somando apenas os valores fixos, os novos acordos que ocuparam os espaços deixados por Crefisa e FAM, empresas da presidente Leila Pereira, totalizam R$ 144 milhões por ano. Os outros R$ 126 milhões, por sua vez, dependem de metas esportivas e comerciais estabelecidas previamente nos contratos.

– Depois da (processo de renovação com a Puma) material esportivo, e o Bid (processo de concorrência) para o master com um valor que, somando fixo e variável, hoje é o maior patrocínio do futebol brasileiro... – completou o dirigente.

continua após a publicidade

Palmeiras anunciou a Fictor como nova parceira comercial na última quarta-feira (26) e atingiu valor recorde com o uniforme no futebol brasileiro (Foto: Reprodução / Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Confira os valores do uniforme do Palmeiras

Sportingbet (master): R$ 100 milhões fixos (possíveis R$ 70 milhões em variáveis)

Fictor (master base e costas profissional): R$ 25 milhões fixos (possíveis R$ 5 milhões em variáveis)

Sil (manga): R$ 11 milhões

Uniassalve (calção): R$ 8 milhões

Puma (material esportivo): R$ 50 milhões (entre fixo e variáveis)

Possível total por ano: R$ 270 milhões