Palmeiras atinge R$ 1 bilhão em receitas no ano e ganha força para próxima janela de transferências

Com a aprovação do balancete de outubro, o Palmeiras superou a marca de R$ 1 bilhão em receitas na atual temporada. O superávit acumulado até o momento é de R$ 191 milhões, valor que ultrapassa em muito os R$ 4 milhões inicialmente projetados pelo clube para o período.

continua após a publicidade

+ Corinthians x Palmeiras: Yuri Alberto e Estêvão têm concorrência pela artilharia do Brasileirão

Neste mês, o balancete da instituição fechou com uma valorização de quase R$ 66 milhões, superando a estimativa da diretoria, que era de um déficit de R$ 17 milhões. A boa performance financeira é vista como resultado do trabalho de diversos setores do clube.

Com dois meses restantes para o término do ano, a expectativa é de que a arrecadação continue a crescer. Esta é a primeira vez na história do Palmeiras que o clube ultrapassa a marca de R$ 1 bilhão em receitas. Os departamentos de futebol e marketing, por sua vez, foram os principais responsáveis pelo resultado positivo.

continua após a publicidade

Nova projeção bilionária

No início deste mês, o Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do Palmeiras aprovou o orçamento para a temporada 2025. A diretoria estima que o clube deverá arrecadar novamente mais de R$ 1 bilhão em receitas, com um superávit projetado de cerca de R$ 13 milhões.

Planos de Leila Pereira

Reeleita presidente do Palmeiras em outubro, Leila Pereira afirmou que o clube irá ao mercado em busca de reforços para a próxima temporada, que, entre outras compromissos, inclui a disputa do Super Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

- Nós estamos trabalhando muito em busca desses atletas, que não são muitos, são poucos. O Abel não é muito exigente em relação a números de jogadores. Por volta de três jogadores - afirmou Leila em entrevista ao Lance!.

Leila Pereira foi reeleita presidente do Palmeiras até o fim de 2027 (Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Entretanto, a mandatária afasta a possibilidade de um "reforço estrelado" e afirma que a principal virtude do clube nas últimas temporadas é a manutenção do elenco. Vale lembrar que, na janela de transferências do meio do ano, a diretoria alviverde enviou uma proposta para o atacante Gabigol, do Flamengo, e sondou a situação de Gabriel Jesus, cria do Verdão e atualmente no Arsenal, da Inglaterra.

- Reforços estrelados não são a visão que trabalhamos no Palmeiras. Nossa grande estrela é o elenco, que tem trabalhado conosco há bastante tempo e conquistado muitos títulos. Em toda janela, buscamos reforçar o elenco sempre com as orientações e definições da nossa comissão técnica e do nosso diretor de futebol - explicou.