Rivais históricos, Corinthians e Palmeiras também travam disputa pela artilharia do Campeonato Brasileiro em 2024. Atualmente, com 13 gols, o atacante Yuri Alberto lidera a lista e aparece um à frente do jovem Estêvão.

A corrida, no entando, possui outros candidantos. Alerrandro foi às redes em duas oportunidades no triunfo do Vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0 e empatou com o atacante corintiano na liderança geral.

Wesley, que marcou na derrota do Internacional por 3 a 2 na última rodada, acumula 11 gols, assim como Pedro, do Flamengo, afastado devido a uma lesão ligamentar no joelho, e Raphael Veiga, do Palmeiras, único meio-campista presente na lista.

Com exceção do atacante rubro-negro, que segue em tratamento com o departamento médico do Flamengo, todos os jogadores são titulares em seus respectivos clubes e devem atuar nas duas rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

Artilheiros do Brasileirão 2024

Yuri Alberto (Corinthians) - 13 gols Alerrandro (Vitória) - 13 gols Estêvão (Palmeiras) - 12 gols Wesley (Internacional) - 11 gols Pedro (Flamengo) - 11 gols Raphael Veiga (Palmeiras) - 11 gols

* Com uma lesão ligamentar no joelho, Pedro não atua mais pelo Flamengo em 2024

Com 13 gols, Yuri Alberto (foto), atacante do Corinthians, é o artilheiro do Brasileirão ao lado de Alerrandro, do Vitória (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Tabela dos concorrentes

Yuri Alberto (Corinthians)

Corinthians x Bahia - 37ª rodada

Grêmio x Corinthians - 38ª rodada

Estêvão e Veiga (Palmeiras)

Cruzeiro x Palmeiras - 37ª rodada

Palmeiras x Fluminense - 38ª rodada

Alerrandro (Vitória)

Vitória x Grêmio - 37ª rodada

Flamengo x Vitória - 38ª rodada

Wesley (Internacional)

Internacional x Botafogo - 37ª rodada

Fortaleza x Internacional - 38ª rodada

