Raphael Veiga vira assunto após derrota no México: 'Começo a pensar'

Ídolo do Palmeiras, Raphael Veiga chegou ao ser terceiro jogo pelo América do México na madrugada do último domingo (15). O time do meia-atacante brasileiro perdeu um duelo importante contra o Monterrey, por 1 a 0, pelo Campeonato Mexicano.

Assim como nos dois primeiros jogos, Raphael Veiga, ex-Palmeiras, começou o duelo no banco de reservas do América do México. O camisa 23 entrou no intervalo, sofreu duas faltas e teve um desarme. Ofensivamente, o brasileiro não conseguiu contribuir com a equipe de André Jardine.

Nas redes sociais, torcedores do América do México começaram a debater sobre o futebol do meia-atacante. A atuação de Raphael Veiga, ex-Palmeiras, incomodou alguns mexicanos. Veja os comentários abaixo:

Raphael Veiga em ação pelo América do México (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja comentários sobre Raphael Veiga, ex-Palmeiras

Tradução sobre Raphael Veiga, ex-Palmeiras: Quero acreditar que ele está se adaptando. Mas estou começando a suspeitar que Raphael Veiga se revelou uma farsa.

Tradução sobre Raphael Veiga, ídolo do Palmeiras: A que ele vai se adaptar? Eu não sabia que jogavam com bola quadrada no Brasil, ou em um campo menor, com apenas um chute a gol em dois jogos. Mas e no Brasil? Se ele fosse um craque, mostraria isso, e não precisaria justificar a presença de Violante ou Zúñiga.

Tradução sobre o meia brasileiro: Dizer que Raphael Veiga é ruim deve ser estúpido. Se eles querem que ele tire 5 jogadores de campo e jogue em velocidade máxima, acho que isso nunca vai acontecer. Veiga é quem lhe dá o passe preciso, quem faz movimentos inteligentes no seu cérebro. Ontem eu estava desesperado por causa de Zúñiga.

Tradução sobre Raphael Veiga, ídolo do Palmeiras: Eu os colocaria para jogar agora mesmo. Ontem, Raphael Veiga entrou para jogar na direita, que não é a posição dele, e, somado ao momento negativo da equipe, tudo deu errado...

Tradução sobre o meia brasileiro: Começo a achar que o Palmeiras sabia alguma coisa sobre ele... o cara não corre, e você nunca o viu se esforçando. Será que eles sequer o viram suar? Isso não é adaptação, é apatia.

