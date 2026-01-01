Como Marlon Freitas pode se encaixar no Palmeiras de Abel Ferreira

O volante Marlon Freitas, do Botafogo, é aguardado para realizar exames médicos na Academia de Futebol nos próximos dias e, a partir daí, assinar seu contrato com o Palmeiras. As partes já acertaram todos os detalhes da negocição. O veterano de 30 anos chega para ocupar um espaço no meio-campo que se modificou bastante na última temporada alviverde, desde a saída de Richard Ríos.

Segundo volante de ofício, Marlon Freitas deve ocupar a vaga deixada por Lucas Evangelista, que vinha em um grande momento antes de romper o tendão do músculo posterior da coxa direita. O camisa 30 precisou passar por cirurgia no início de outubro e, consequentemente, perdeu a reta final de 2025. Ele se recupera, mas o clube não divulga prazos de retornos de lesionados.

Além de Lucas Evangelista, Andreas Pereira pode desenvolver a mesma função, mas é possível que o camisa 8 de Abel Ferreira atue de forma mais avançada, como um meia armador, posição em que o Palmeiras tem necessidade de um nome que assuma a responsabilidade.

Foi exatamente assim que o Verdão se deu bem no segundo semestre, com Evangelista como segundo volante e Andreas mais adiantado, mas com a lesão, o camisa 8 precisou ser recuado.

Como um camisa 5 a probabilidade de Marlon Freitas jogar é menor, a não ser que atue em um esquema tático com três zagueiros. A diretoria corre para contratar uma reposição para Aníbal Moreno, que se transferiu para o River Plate, da Argentina.

Agora, para a posição, apenas Emiliano Martínez está à disposição de Abel Ferreira, mas não é visto como titular para esta temporada. O zagueiro Bruno Fuchs também chegou a ser utilizado como volante na reta final da temporada.

Marlon Freitas e Palmeiras

Entre os clubes paulista e carioca está tudo alinhado e se encaminha para um desfecho positivo. O jogador, que facilitou sua saída para fazer a troca de clube, já alinhou sua base salarial com o Palmeiras, que vai adquirir o jogador por três anos, pagando cerca de 5 milhões de euros (o equivalente a R$ 33 milhões, na cotação atual) na negociação.

