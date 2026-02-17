O Palmeiras busca abrir 2026 com um título e encerrar um jejum que já dura mais de uma temporada. Nas quartas de final, a equipe liderada por Abel Ferreira encara o Capivariano, com a vantagem do mando de campo, após terminar a primeira fase com a segunda melhor campanha geral.

A semana sem compromissos, por sua vez, será fundamental para recuperar a forma física e dar tempo de trabalho à comissão técnica, que viu o departamento médico esvaziar nas últimas semanas. Com o retorno de Felipe Anderson nos minutos finais do empate com o Guarani, o clube tem atualmente apenas Figueiredo, em transição física, e o atacante Paulinho, em recuperação de cirurgia na perna direita, como desfalques confirmados.

De acordo com o auxiliar João Martins, que substituiu o suspenso Abel Ferreira no domingo (15), o Palmeiras necessita de cerca de cinco semanas para atingir a forma física ideal de competição. O prazo coincide com o início das quartas de final do Campeonato Paulista.

Campeão em 2023 e 2024 e finalista na última edição, o Palmeiras evita assumir o papel de protagonista, embora veja o estadual como a única possibilidade, no primeiro semestre, conquistar uma taça após perder a final da Copa Libertadores e terminar como vice-campeão do Campeonato Brasileiro em 2025.

- A gente trata todo jogo da mesma forma, vamos com a mesma seriedade sempre, fazendo o melhor vamos tentar passar, jogue quem jogar, seja o rival que for - afirmou Flaco López, autor do gol de empate do Palmeiras contra o Guarani, em entrevista após o duelo.

Flaco López foi o autor do gol do empate entre Palmeiras e Guarani, na Arena Barueri, pelo Paulistão (Foto: Luis Moura / WPP )

O Palmeiras terá semana livre e retorna aos treinamentos apenas na quarta-feira (18). A partida contra o Capivariano acontece no sábado (21), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Palmeiras x Capivariano

Palmeiras e Capivariano se enfrentaram apenas duas vezes na história, com duas vitórias para o Alviverde, na temporadas 2015 e 2016. Ambas as partidas eram válidas pelo Campeonato Paulista.

Palmeiras 2 x 0 Capivariano - Paulistão - 2015

Palmeiras 4 x 1 Capivariano - Paulistão - 2016

