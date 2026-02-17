Palmeiras esvazia DM, foge de clássico, mas evita papel de protagonista no Paulistão
Alviverde terá semana livre antes de voltar a campo no próximo sábado (21), contra o Capivaraino, pelas quartas de final
O Palmeiras busca abrir 2026 com um título e encerrar um jejum que já dura mais de uma temporada. Nas quartas de final, a equipe liderada por Abel Ferreira encara o Capivariano, com a vantagem do mando de campo, após terminar a primeira fase com a segunda melhor campanha geral.
A semana sem compromissos, por sua vez, será fundamental para recuperar a forma física e dar tempo de trabalho à comissão técnica, que viu o departamento médico esvaziar nas últimas semanas. Com o retorno de Felipe Anderson nos minutos finais do empate com o Guarani, o clube tem atualmente apenas Figueiredo, em transição física, e o atacante Paulinho, em recuperação de cirurgia na perna direita, como desfalques confirmados.
De acordo com o auxiliar João Martins, que substituiu o suspenso Abel Ferreira no domingo (15), o Palmeiras necessita de cerca de cinco semanas para atingir a forma física ideal de competição. O prazo coincide com o início das quartas de final do Campeonato Paulista.
Campeão em 2023 e 2024 e finalista na última edição, o Palmeiras evita assumir o papel de protagonista, embora veja o estadual como a única possibilidade, no primeiro semestre, conquistar uma taça após perder a final da Copa Libertadores e terminar como vice-campeão do Campeonato Brasileiro em 2025.
- A gente trata todo jogo da mesma forma, vamos com a mesma seriedade sempre, fazendo o melhor vamos tentar passar, jogue quem jogar, seja o rival que for - afirmou Flaco López, autor do gol de empate do Palmeiras contra o Guarani, em entrevista após o duelo.
O Palmeiras terá semana livre e retorna aos treinamentos apenas na quarta-feira (18). A partida contra o Capivariano acontece no sábado (21), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri.
Palmeiras x Capivariano
Palmeiras e Capivariano se enfrentaram apenas duas vezes na história, com duas vitórias para o Alviverde, na temporadas 2015 e 2016. Ambas as partidas eram válidas pelo Campeonato Paulista.
- Palmeiras 2 x 0 Capivariano - Paulistão - 2015
- Palmeiras 4 x 1 Capivariano - Paulistão - 2016
