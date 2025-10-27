menu hamburguer
Palmeiras inicia preparação para Libertadores, mas mantém mistério sobre lesionados

Clube não atualizou condição física do volante Aníbal Moreno e do goleiro Weverton

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 27/10/2025
14:18
Ramón Sosa, Palmeiras, antes da Libertadores
imagem cameraRamón Sosa, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
O Palmeires retornou aos treinamentos na manhã desta segunda-feira (27) para iniciar a preparação para o duelo contra a LDU, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores. Na ida, disputada em Quito, o Alviverde foi derrotado por 3 a 0.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no empate sem gols com o Cruzeiro, pelo Brasileirão, realizaram trabalho de recuperação física. O restante do elenco foi ao gramado para atividades técnicas em campo reduzido, com foco em opções de passe, marcação e jogos de seis contra seis.

O clube não divulgou novas informações sobre as situações de Aníbal Moreno e Weverton. O volante argentino trata um edema na panturrilha esquerda, enquanto o goleiro se recupera de uma fissura na mão direita. O atacante Paulinho e o meio-campista Lucas Evangelista completam a lista de desfalques por lesão.

Após a derrota por 3 a 0 no jogo de ida, o Palmeiras precisa vencer por quatro gols de diferença para avançar diretamente à final da Libertadores. Em caso de triunfo por três, a vaga será decidida nos pênaltis.

Ramón Sosa comenta maratona de jogos e decisão pela Libertadores

Atacante do Palmeiras, Ramón Sosa destacou a importância de manter a liderança do Brasileirão após o empate com o Cruzeiro, no domingo. Agora, o paraguaio afirmou que é momento de seguir com o trabalho para enfrentar a LDU.

- A partida de ontem contra o Cruzeiro foi muito difícil, pois enfrentamos um adversário forte. O mais importante é que seguimos líderes do Brasileirão. Ontem queríamos ganhar porque era um jogo importante para nós, não conseguimos somar três pontos, mas somamos um e continuamos como ponteiros. Agora é seguir trabalhando e nos preparando para a partida de quinta - afirmou o atacante.

Sosa aproveitou para exaltar a torcida alviverde antes da decisão de quinta-feira e convocou o público a apoiar a equipe no Allianz Parque.

Ramón Sosa, atacante do Palmeiras, durante treinamento antes de partida contra a LDU, pela Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
- Sabemos que será uma partida muito importante para nós. Vamos jogar na nossa casa e obviamente estamos muito confiantes e nos preparando muito para deixar tudo no campo e buscar a classificação. A nossa torcida sempre está nos apoiando muito e quinta-feira precisaremos deles ainda mais - completou.

circulo com pontos dentroTudo sobre

