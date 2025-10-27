Após tropeços de Flamengo e Palmeiras, IA crava campeão brasileiro

O Campeonato Brasileiro de 2025 está na reta final, e a briga pelo título segue intensa entre Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Na liderança, a equipe de Abel Ferreira tem a ligeira vantagem de um ponto para o vice-líder, Flamengo. Com os tropeços diante do Fortaleza e do Cruzeiro, a IA Gemini cravou quem será o novo campeão do Brasileirão.

A Inteligência Artificial decidiu desfiar os números e apontou que o Flamengo, mesmo com um ponto de desvantagem, deve virar a chave e levantar o troféu.

🏆IA crava campeão brasileiro

"Se a matemática aponta uma leve vantagem para o Palmeiras, meu palpite subjetivo pende um pouco mais para o lado do Flamengo. Apesar da liderança estar com time paulista, vejo alguns fatores que, no campo do palpite, favorece o time carioca na reta final. O Palmeiras tem a vantagem, mas o empate em casa com o Cruzeiro demonstrou que a pressão da liderança também pesa.

Em um campeonato tão parelho e emocionante, o meu palpite subjetivo é que o Flamengo vai conseguir uma sequência de vitórias que, aliada ao saldo de gols, o fará ultrapassar o Palmeiras na linha de chegada".

Flamengo ou Palmeiras: quem tem sequência mais difícil pela frente?

Para os torcedores de Flamengo e Palmeiras, não há dúvidas: a sequência do seu clube do coração é a mais difícil. Em enquetes organizadas nos respectivos canais de torcida do Lance! no WhatsApp, os votos foram muito discrepantes. 87,7% dos 1823 votantes flamenguistas consideram a tabela do Mengão mais complicada, enquanto 91,8% dos 1089 palmeirenses participantes observam justamente o contrário.

Na opinião da redação do Lance!, o Verdão tem a sequência mais difícil. Em votação com 24 jornalistas da equipe, 22 entenderam dessa forma. Confira análise detalhada.