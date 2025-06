Leila, do Palmeiras, cobra punição rígida para Dudu após denúncia ao STJD

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira entrou na manhã desta segunda-feira (2) com uma denúncia no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o atacante Dudu, atualmente no Atlético-MG.

A mandatária alviverde denunciou o jogador no artigo 243-G do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que cita praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência".

Leila acredita que foi vítima de insultos por parte de Dudu por ser mulher, e que o atacante não realizou declarações parecidas ao encerrar seu vínculo com o Cruzeiro.

- O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo! Minha história foi gigante e sincera diferente da sua, sra Leila Pereira. Me esquece. VTNC - publicou o jogador.

Caso seja condenado, Dudu pegaria de cinco a dez partidas de suspensão, além do pagamento de multa de até R$ 100 mil.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ao lado do atacante Dudu (Foto: Fabio Menotti / Palmeiras)

Veja declaração da presidente Leila Pereira

"Não tenho dúvida de que o Dudu só falou o que falou porque eu sou mulher. Tanto que mais recentemente, após sair de outra equipe, ele não ofendeu a honra do homem que detém a SAF do clube que o dispensou.

Então, eu espero que este atleta seja punido com o máximo rigor possível, por todo o constrangimento que causou não somente para mim, mas para todas as mulheres. Apenas com penas rigorosas nós vamos coibir estas atitudes discriminatórias e preconceituosas, que não cabem nem no futebol nem na sociedade".

Relembre a polêmica entre Leila e Dudu

A presidente do Palmeiras moveu uma ação contra o atacante, atualmente no Atlético-MG, após ofensas feitas pelo jogador nas redes sociais. O processo, iniciado ainda em janeiro de 2025, pede R$ 500 mil por danos morais, segundo documento ao qual a reportagem teve acesso.

O episódio ocorreu no início do ano, e a dirigente entendeu que as declarações extrapolaram o campo esportivo. A medida judicial é mais um capítulo na relação conturbada entre Dudu e o Palmeiras, que já havia se desgastado durante o processo de saída do jogador no fim de 2024.